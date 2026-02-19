Navarra cerró 2025 con saldo positivo en cambios de domicilio de empresas

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Navarra cerró 2025 con un saldo positivo en lo relativo a los cambios de domicilio de empresas. Así se desprende del último informe de la consultora Informa D&B sobre cambios de domicilio empresarial entre comunidades autónomas, que sitúa a Navarra entre las regiones con "mejor comportamiento en el equilibrio entre entradas y salidas de sociedades". Concretamente, el informe refleja que nueve comunidades autónomas presentan un saldo positivo, siendo la Comunidad foral una de ellas.

Durante el último año, según ha informado el Ejecutivo foral, Navarra registró un mayor número de llegadas de empresas procedentes de otras comunidades que de salidas, "una tendencia que refleja la confianza del tejido empresarial en la estabilidad, competitividad y oportunidades que ofrece la Comunidad foral", ha añadido.

En términos absolutos, en 2025 llegaron a Navarra 86 empresas procedentes de otras comunidades y se marcharon 83, lo que deja un saldo positivo de 3. En concreto, hasta la Comunidad foral vinieron 13 empresas desde Andalucía, 4 desde Aragón, 2 desde Asturias, 1 desde Cantabria, 1 desde Castilla la Mancha, 1 desde Castilla y León, 18 desde Cataluña, 4 desde la Comunidad Valenciana, 1 desde Galicia, 6 desde La Rioja, 18 desde Madrid, 1 desde Murcia y 16 desde País Vasco.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, ha valorado "muy positivamente" estos datos y ha subrayado que Navarra "continúa demostrando que es una comunidad fiable para invertir, emprender y desarrollar proyectos empresariales a largo plazo". "El saldo positivo de empresas es una muestra clara de la confianza en nuestro modelo económico, basado en la estabilidad institucional, la calidad del empleo y el apoyo a la innovación", ha dicho.

Arasti ha añadido que estos resultados "son fruto de un entorno competitivo, de políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible y de un tejido empresarial comprometido con el desarrollo de Navarra". "Nuestro objetivo es seguir generando las condiciones adecuadas para atraer talento, inversión y actividad económica de valor añadido", ha expuesto.