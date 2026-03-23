Navarra cerró enero con un volumen de ejecución de fondos Next Generation que roza los 500 millones

2026 Cerró Su Primer Mes Con Un Volumen De Ejecución De Fondos Next Generation Que Roza Los 500 Millones De Euros - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al término del mes de enero de este 2026 Navarra contaba con un total de financiación de fondos MRR asignada de 619,68 millones de euros. De esta financiación ya se han recibido y contabilizado 610,62 millones y, además, según las cifras recogidas en el sistema contable de la Administración foral, se habían autorizado gastos por un volumen de 558 millones de euros hasta 2026. De ellos, 494,86 ya se encontraban ejecutados al finalizar el mes, lo que supone que el 80% del Plan está ya ejecutado en Navarra.

En el caso de enero, el Gobierno foral ha indicado que es importante señalar que la cifra de gasto autorizado no es comparable con los datos de diciembre de 2025. Con el cambio de año, ha explicado, se abre un nuevo presupuesto y se cierra el del ejercicio anterior, "lo que conlleva una serie de procesos contables para anular créditos de 2025 no gastados y contabilizarlos en el ejercicio 2026". Estas incorporaciones se realizan mediante nuevas autorizaciones. Asimismo, estos procesos implican reprogramaciones de proyectos contables que no son automáticas y que pueden demorarse a lo largo del primer trimestre de cada ejercicio, ha añadido.

En un momento en el que se encara la recta final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el número de subproyectos que están en marcha en Navarra se sitúa en los 120, que se traducen en 151 actuaciones de gestión. Un subproyecto del PRTR es asignado por el ministerio correspondiente a un departamento o entidad ejecutora del Gobierno de Navarra y este departamento puede ejecutar íntegramente el subproyecto, asignarlo a otro/s departamentos o repartirlo a varios, lo que da lugar a la denominación de departamentos gestores de subproyectos.

Así, durante el mes pasado, las cifras más relevantes en este aspecto son las siguientes: el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo ejecutaba 24 subproyectos y gestionaba 30 actuaciones; el de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo hacía lo propio con 18 subproyectos y 24 actuaciones respectivamente, y el de Educación se encargaba de ejecutar 18 subproyectos y gestionar 18 actuaciones. Por otro lado, si se analiza la financiación asignada, el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial seguía siendo el que más cantidad concentraba, con 111,8 millones de euros.

Los datos ampliados y pormenorizados sobre financiación de proyectos MRR, personas preceptoras de fondos y cantidades recibidas se recogen en la web nextgeneration.navarra.es, donde se puede consultar la información genérica sobre los Next Generation, las convocatorias que afectan a la Comunidad foral y las dudas más habituales en torno a estas ayudas.

También en la web Gobierno Abierto se cuelga periódicamente la información actualizada sobre proyectos, cuantías y personas o entidades. Los datos se extraen del sistema contable de Gobierno de Navarra y se vuelcan en una herramienta que permite buscar razón social o nombres y apellidos, dependiendo de si la financiación recae en un particular, en una empresa o en una entidad local, y conocer el estado económico de los proyectos, ha precisado el Ejecutivo.