Navarra comparte en Irlanda su experiencia en memoria y convivencia con un centenar de regiones fronterizas europeas

Imagen de la intervención online de la vicepresidenta Ana Ollo en la Asamblea de ARFE. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha participado de manera online en la Asamblea de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), celebrada en Carrickmacross, condado de Monaghan (Irlanda), centrada en esta ocasión en debatir sobre políticas de paz, estabilidad y democracia en la Unión Europea.

La Comunidad foral ha estado representada también por una delegación de la dirección de Acción Exterior del departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra formada por su responsable Sergio Pérez y por el director del Servicio de Cooperación Transfronteriza, Iñaki Martínez de Vírgala.

La Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) fue fundada en 1971 por las primeras regiones fronterizas que iniciaron la cooperación transfronteriza en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de "fortalecer la integración ciudadana a través de las fronteras nacionales", actualmente cuenta con unos 100 miembros de la Unión Europea y sus países vecinos.

Navarra solicitó el pasado mes de febrero, tras un encuentro con Martín Guillermo, secretario general de la Asociación, incorporarse a esta estructura como miembro de pleno derecho "en coherencia con el desarrollo de su apuesta por la proyección europea y la colaboración transfronteriza" recogida en el II Plan de Acción Exterior. Fue admitida como miembro de pleno derecho en el pasado Comité Ejecutivo del 27 de marzo.

La consejera Ana Ollo ha intervenido enfocándose en el papel de la cooperación transfronteriza como instrumento para "fortalecer la convivencia". Además, ha abordado en su intervención las capacidades de la "cogobernanza multinivel" para fomentar la cooperación transfronteriza. También ha explicado "la potencialidad y la eficacia" de este tipo de colaboración y sinergia interinstitucionales en un tema como las políticas de memoria y convivencia en un doble plano.

A nivel más local y en referencia al caso de Navarra, ha destacado el papel que han tenido tanto la sociedad civil como los ayuntamientos, el Parlamento y, especialmente desde 2015, el propio Gobierno de Navarra en el que existe un departamento específico de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, además ahora con rango de vicepresidencia.

En el ámbito internacional, Ollo ha comentado la importancia de la "red de alianzas internacionales (especialmente con Latinoamérica por el momento)" que aspira a crear Navarra con el nuevo centro Rozalejo. Espacio de Memoria y Convivencia como nexo, así como la colaboración europea en distintos proyectos transfronterizos, especialmente con Nueva Aquitania de Francia, además de que el propio Consejo de Europa distinguió como buena práctica educativa el programa 'Escuelas con Memoria'.

'ESCUELAS CON MEMORIA' Y PROGRAMA 'ESKUTIK'

En esta línea, Ollo ha resaltado la importancia de "apoyarse en los testimonios y vivencias de las víctimas "para transmitir de un modo eficaz sus enseñanzas y vivencias personales a las nuevas generaciones, a las personas jóvenes que quizá no las vivieron y que serán quienes tengan que construir un presente y un futuro amenazado de nuevo por riesgo de autoritarismos y uso de ilegítimo de la violencia para conseguir objetivos políticos". "Lo vivencial y emocional es clave", ha dicho.

En este sentido, también ha subrayado que Navarra "tiene mucho recorrido transitado" en programas y proyectos sobre los contextos victimológicos del golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista, pero también de los otros dos: terrorismo, especialmente de ETA; y víctimas de violencia de motivación política causadas por grupos de extrema de derecha o por funcionarios públicos. Sobre los tres contextos se trabaja en los programas 'Escuelas con Memoria por la paz y la convivencia' y en el programa 'Eskutik'.

La vicepresidenta ha manifestado "el total compromiso ético, político y legislativo del Gobierno por los principios de paz, democracia, convivencia, rechazo y deslegitimación de toda violencia, además del apoyo a todas la víctimas sin diluciones ni equiparaciones".

RECONOCIMIENTO A LA EURORREGIÓN NUEVA AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA

Además, durante el Comité Ejecutivo de ARFE, las regiones que integran esta entidad han acordado otorgar los premios convocados por esta asociación donde se honran los logros sobresalientes de proyectos de cooperación transfronteriza en los ámbitos de la cultura, la economía, la cooperación institucional, el medio ambiente y la sociedad.

El objetivo del Premio 'Sail of Papenburg' es dar visibilidad a las iniciativas locales que funcionan bien y favorecer la reproducción de estas iniciativas en otras regiones fronterizas.

La directora de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, Leyre Azcona, ha sido la encargada de recogerlo, premio que ya recibió esta Agrupación Europea de Cooperación Territorial en el año 2018 por proyectos de empleo y educación.