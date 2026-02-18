Navarra es la comunidad con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, según un informe de UGT

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres cobran anualmente de media 7.161,32 euros menos que los hombres en Navarra, que se sitúa como la comunidad con mayor brecha salarial, según se desprende del informe elaborado por UGT con motivo de la conmemoración este domingo, 22 de febrero, del Día por la Igualdad Salarial.

El estudio, realizado en base a los datos de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial, con datos de 2023 (último dato desagregado por sexo), explica que la ganancia media anual por persona trabajadora en Navarra es de 31.199,66 euros.

Según han explicado desde UGT en un comunicado, el salario medio anual de los hombres asciende a 34.623,18 euros, mientras que el de las mujeres se sitúa en 27.461,86, de modo que las mujeres perciben anualmente de media 7.161,32 euros menos que los hombres.

Así, la brecha salarial en Navarra se eleva hasta el 20,68%, "siendo la comunidad con mayor diferencia salarial por razón de género". En comparación con el año anterior, la brecha salarial ha aumentado un 2,14% en la Comunidad foral, mientras que a nivel nacional ha descendido del 17,09 al 15,74%.

La brecha en Navarra supera en casi 5 puntos a la media estatal. Además, Navarra, con un 20,68%, y Asturias, con un 20,06%, son las dos únicas comunidades que registran una brecha superior al 20 por ciento, seguidas de Murcia y Aragón, que superan el 19%. La brecha salarial más baja se encuentra en Canarias e Islas Baleares, con 4,73% y 8,68%, respectivamente.

La brecha ha descendido respecto a 2022 en casi todas las CCAA, con excepción de Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura y Navarra, en las que ha aumentado.

El análisis de cada uno de los componentes del salario mensual "permite identificar de manera pormenorizada qué parte de la brecha salarial corresponde a cada concepto retributivo para conocer donde radican las discriminaciones salariales hacia las mujeres".

En concreto, en relación al salario base, la brecha salarial llega al 17,17% en Navarra, mientras que en lo relacionado con los complementos salariales asciende al 19,76% por ciento.

Si estos complementos se analizan por razón de nocturnidad, turnicidad o trabajo durante el fin de semana, la brecha se incrementa en Navarra hasta el 45,9%.

Por su parte, el pago de horas extraordinarias "se dispara en favor de los hombres". Es "la brecha salarial más elevada de todos los componentes del salario mensual", con una diferencia del 68,39% en el caso de la Comunidad foral.

El salario ordinario, que corresponde al salario bruto menos la parte proporcional de las pagas extras, presenta una brecha salarial del 18,06%; las pagas extraordinarias suponen una media de diferencia del 46,01%, mientras que la brecha del salario bruto se sitúa en el 18,82.

En la contribución a la Seguridad Social a cargo de la persona trabajadora, que está ligada a las retribuciones percibidas pero también a la protección social, la brecha es del 18,05%, "debido a que sus bases de cotización son más bajas".

En cuanto a las retenciones de IRPF, "en justa concordancia tributan en mayor medida hombres que mujeres", llegando la brecha en Navarra al 28,49%.

Todos estos datos "ponen de manifiesto que las mujeres siguen situándose como perceptoras de los salarios más bajos", según han subrayado desde UGT. En este sentido, el trabajo a tiempo parcial "persiste como factor decisivo en la discriminación salarial hacia las mujeres".

Respecto al motivo de la jornada a tiempo parcial por razones de cuidado, como el cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores, "se observa también una gran diferencia entre mujeres y hombres".

Por ello, desde UGT reivindican "la revisión del uso excesivo del contrato a tiempo parcial que penaliza a casi dos millones de mujeres en el país a vivir de manera precaria y envejecer, en un porcentaje elevado, en condiciones de pobreza".

Además, el sindicato reclama "el cumplimiento del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, sobre trabajos de igual valor, que persigue corregir la infravaloración del trabajo de las mujeres, así como el traslado de las normas recogidas de los Reales Decretos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad a todas las empresas".

Asimismo, UGT pide al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Igualdad que constituya una Mesa de Diálogo Social para transponer la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento.

Para el sindicato, también son necesarios planes de actuación de la Inspección de Trabajo en materia de igualdad retributiva entre mujeres y hombres "para que actúen de oficio en aquellas situaciones donde se infravalora el trabajo de las mujeres".

Para ello, "se necesitan criterios claros sobre registros retributivos, valoración de puestos de trabajo y auditorías retributivas".