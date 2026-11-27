La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha presentado este viernes el dispositivo diseñado con motivo de las elecciones generales del domingo, 29 de noviembre, cuya organización es competencia de la Administración General del Estado.

Con el objetivo de "garantizar" el ejercicio del derecho al voto, la Comunidad foral contará con un total de 956 mesas distribuidas en 362 locales electorales.

Según ha explicado Echeverría, el censo electoral se compone en Navarra de 535.313 personas. De ellas, 500.413 son electores residentes en España y el resto, 34.900, son electores residentes en el extranjero, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto al voto por correo, se han admitido 20.897 solicitudes, de las que 15.714 fueron presentadas de manera presencial y el resto, 5.183, de forma telemática. En el año 2023 fueron 47.111 las solicitudes aceptadas, aunque esta comparación "no es representativa porque fueron en julio, periodo vacacional".

Se han impreso 7.512.000 papeletas y se han recogido y gestionado 15 peticiones de kit braille para el voto por parte de personas con discapacidad visual.

Echeverría ha destacado que las funciones básicas de la Delegación del Gobierno en todo proceso electoral son dos: prestar el soporte logístico necesario para ejercer el voto, y transmitir los datos de participación y escrutinio el mismo día de las elecciones.

Personal de la Delegación trabaja "desde hace semanas" en este proceso, en coordinación con todos los ayuntamientos de la Comunidad foral, para poder asignar, y en su caso reponer, aquel material no impreso necesario para el día de la votación como son urnas, cabinas o señalizaciones. También se distribuyen entre los municipios las papeletas, sobres, actas y demás material impreso necesario durante la jornada electoral.

En lo relativo a la transmisión de datos, habrá un total de 725 representantes de la Administración General del Estado, de los cuales 221 cubrirán las 263 mesas instaladas en Pamplona y el resto, 504, informarán de las 693 mesas ubicadas en el resto de Navarra. Se emplearán un total de 305 dispositivos electrónicos (tablets) para la transmisión de la información a los centros de recepción de datos.

Además, durante toda la jornada electoral, en la sede de la Delegación del Gobierno habrá personal habilitado para "solucionar cualquier incidencia que pueda surgir" con los representantes de los ayuntamientos, la constitución de las mesas o el material, en colaboración con las juntas electorales.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Para coordinar la presencia policial durante la jornada electoral, este viernes se ha celebrado una junta de seguridad en la que se ha acordado el dispositivo para el domingo.

Un dispositivo al que Policía Nacional aportará 276 efectivos; Guardia Civil, 933; Policía Foral, 320; y Policía Municipal de Pamplona, otros 175. A ellos se unen efectivos de las policías locales del resto de los municipios navarros, en torno a 75 agentes.

Los cuerpos policiales "trabajarán para garantizar que los 362 colegios electorales habilitados puedan abrir puntualmente sus puertas y para que la jornada de votaciones transcurra con normalidad". Según ha explicado la delegada del Gobierno, se trata de "garantizar el derecho fundamental a la participación política el próximo domingo".

Además, y como ha señalado Echeverría, en estas elecciones generales se ha establecido un conjunto de medidas preventivas, reactivas y de coordinación ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad que puedan afectar a las redes que soportan los sistemas informáticos relacionados con las elecciones, las campañas, las administraciones públicas y otros actores relevantes en esta materia, así como a las infraestructuras consideradas "críticas", que "ya disponen del despliegue de seguridad necesario". En este sentido, se habilitará un dispositivo extraordinario de seguridad coordinado por el Ministerio del Interior.

El programa de seguridad para los comicios se encuentra hasta este viernes en la fase de alerta, y desde las 20 horas comienza la denominada fase "crítica", diseñada para proteger el fin de campaña, la jornada de reflexión y la jornada de votación del domingo, incluyendo el cierre de los colegios electorales, el traslado de la documentación relacionada con el escrutinio y la finalización de la actividad electoral.

Según ha destacado Echeverría, en estos comicios el DNI digital será un medio válido para identificarse, y las mesas electorales contarán con los dispositivos de lectura necesarios para ello. También serán válidos el carnet de conducir y el pasaporte, que "pueden estar caducados", si bien "lo que no se puede presentar es una fotocopia".

WEB Y APP

El pasado mes de octubre, el Ministerio del Interior habilitó la página web 29neleccionesgenerales.es para ofrecer a la ciudadanía información relevante sobre cómo ejercer el derecho al voto, el calendario electoral o las distintas candidaturas que se presentan. También contiene material relativo a accesibilidad.

Los resultados provisionales se podrán seguir en tiempo real a través de la web resultados.29neleccionesgenerales.com, así como en la APP oficial del Ministerio del Interior 'Elecciones Generales 29N', que estará disponible para dispositivos iOS y Android.

Ambos canales ofrecerán, también, información sobre la constitución de las mesas electorales y los avances de participación. Además, emitirán vía streaming las ruedas de prensa del Gobierno de España.

Hay previstas cuatro comparecencias públicas de ámbito nacional: a las 10.30 horas para informar del inicio de la jornada electoral y la constitución de las mesas, a las 14.30 horas y a las 18.30 horas con los avances de participación, y en torno a las 22.30 horas con los resultados provisionales de las elecciones generales.