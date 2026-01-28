Navarra cuenta con 140.000 personas mayores de 65 años, el 20,7% del total, una cifra que en 2038 alcanzará el 25,7%

PAMPLONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra cuenta con 140.000 personas mayores de 65 años, lo que representa el 20,7% de la población, "y la tendencia es ascendente ya que se estima que en 2038 la cifra se incremente hasta el 25,7%", según el Diagnóstico de la Atención Sociosanitaria elaborado por los Departamentos de Salud y de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra.

Esta tendencia, según han indicado desde el Ejecutivo foral en una nota, "se debe al aumento de la esperanza de vida, algo que también conlleva una mayor demanda de los servicios sociosanitarios debido al consecuente incremento de la pluripatología, la complejidad sociosanitaria y la interseccionalidad de los perfiles de atención".

El documento, que se encuentra a disposición de participación pública en la web desde el 28 de enero y hasta el día 28 de febrero, recoge que el 10% de las personas mayores de 65 años en Navarra tienen tres o más problemas de salud crónicos, un 42% más que hace diez años.

Casi 69.000 personas tienen tres o más problemas de salud crónicos priorizados en la Estrategia de Cronicidad de Navarra, es decir, se enmarcan en el perfil pluripatológico definido en esta estrategia, un 42% más que hace diez años.

De ellos, el 76% tienen 65 años o más. El 12,2% de los hombres mayores de 65 años y el 7,8% de las mujeres presentaban tres o más patologías crónicas.

Junto al aumento de las condiciones crónicas de salud, el incremento de la esperanza de vida "conlleva también un aumento de las limitaciones funcionales de las personas".

En este sentido, según la Encuesta de Salud de España, en 2023, el 10,5% de la población mayor de 55 años (el 12,5% entre las mujeres y el 8,2% de los hombres) manifestaba tener alguna limitación para realizar alguna actividad básica de la vida diaria, como alimentarse, sentarse o levantarse, vestirse, ir al servicio o asearse.

CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES

En diez años, la proporción de personas de 65 y más años de Navarra que viven solas ha pasado del 17,1% al 22,6%, con una prevalencia notablemente mayor entre mujeres que entre hombres. 4 de cada 10 mujeres mayores de 80 años (39,8%) y 2 de cada 10 hombres (19,3%) viven solos.

Según el documento Diagnóstico de la Atención Sociosanitaria en Navarra, las personas que proporcionan cuidados son en su mayoría mujeres, con vínculos familiares, de entre 45 y 65 años, y migradas. Este "debe ser un colectivo de atención prioritaria ya que el cuidado influye en su salud física, mental y social".

Otro dato que destaca el informe es el incremento de las defunciones en centros hospitalarios, que han aumentado un 38% desde 2010 y han pasado de suponer el 47,4% de todas las defunciones al 53,3% en 2024.

"AUMENTO CRECIENTE DE NECESIDADES EN VARIOS COLECTIVOS"

El informe diagnóstico refleja la "gran preocupación que existe por el aumento de la prevalencia de problemas de salud mental". Se percibe un "claro incremento, con particular repercusión sobre perfiles de especial vulnerabilidad, como la infancia y la juventud".

En 2023 alrededor del 6,3% de la población adulta en Navarra había sido diagnosticada con algún trastorno depresivo, el 7,5% padecía ansiedad crónica, y alrededor del 2,5% de la población manifestaba haber sido diagnosticada con otros problemas de salud mental crónicos.

Se estima que más de 6.000 personas tienen reconocida en Navarra una discapacidad superior al 33% a causa de algún trastorno mental. Representan el 15,2% de la población con discapacidad de Navarra.

La infancia y adolescencia representa "otro colectivo vulnerable a tener muy en cuenta, con un aumento percibido de trastornos conductuales y adicciones, así como casos de salud mental".

En la actualidad hay 11.500 personas menores atendidas en el Programa de Atención a la Infancia y la Familia, lo que representa un incremento del 53,2% desde 2018. De ellos, la mitad se encuentra en situación de riesgo de desprotección.

El 44% de las personas sin hogar considera que su salud es regular, mala o muy mala, siendo los trastornos y las enfermedades mentales el problema de salud más prevalente en este colectivo compuesto por unas 150 personas considerando personas que viven en la calle y en centros con alojamiento.

ENFOQUE PREVENTIVO PARA LA ESTRATEGIA SOCIOSANITARIA

Los departamentos de Salud y Derechos Sociales "apuestan por el enfoque preventivo y de promoción de la salud y la autonomía desde la perspectiva comunitaria".

Este enfoque se considera "imprescindible" a la hora de "evitar, mitigar o retrasar la aparición de necesidades sociosanitarias complejas, y también como elemento de abordaje sostenible de las necesidades específicas que presentan algunos colectivos".

El anteproyecto de ley foral de Salud de Navarra establece, en su artículo 44, "la necesidad de que los Departamentos competentes en materia de salud y derechos sociales elaboren una Estrategia Sociosanitaria" en el ámbito de Navarra.

Como paso previo a la Estrategia Sociosanitaria "se ha considerado preciso llevar a cabo un diagnóstico que refleje la actual situación de la atención sociosanitaria en Navarra y permita llevar a cabo una planificación actualizada y acorde a los retos emergentes".

El diagnóstico se ha realizado empleando metodología tanto cuantitativa como cualitativa, mediante proceso participativo basado en reuniones de trabajo con más de 70 personas pertenecientes a distintos organismos o entidades.

Por su "estrecha relación con la feminización de todo lo relativo a los cuidados", en la elaboración del documento diagnóstico se ha considerado la perspectiva de género. El documento también da cuenta de "los principales avances realizados en materia sociosanitaria en los últimos años en Navarra".