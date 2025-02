Navarra cuenta con un nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género, que incluirá al entorno de la víctima

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha presentado este viernes el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género puesto en marcha a nivel nacional que, entre otras novedades, incluye en los planes de seguridad personalizados de cada víctima un 'círculo de fortaleza' en el que se incluirá a su entorno -vecinos, amistades y familiares- para evitar situaciones como retirada de denuncias o convivencia con el agresor.

Echeverría, que ha estado acompañada por la directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Estrella Lamadrid, el jefe de la UFAM, la Unidad de Familia y Menor de Policía Nacional, Jesús González, y el jefe del EMUME, el Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil, Óscar Silva, ha indicado que "se han introducido cambios sustanciales en esa respuesta policial a la violencia de género a través de dos instrumentos: VioGén 2, una plataforma digital con un nuevo diseño que incorpora tecnología más avanzada en la materia, y el Protocolo 2025, que trata de aglutinar y actualizar todas las novedades introducidas por sucesivas instrucciones de la Secretaría de Estado desde 2018".

"La violencia de género ha sido para el Gobierno de España un tema particularmente sensible, hemos trabajado en la prevención pero también hay que trabajar la intervención. A lo largo de estos años hemos trabajado para mejorar y reforzar las herramientas al servicio de las víctimas y así lo vamos a seguir haciendo. Lo que todos esperamos y deseamos es que hablar de violencia machista sea una cosa del pasado, pero de momento, como no es así, el Gobierno está centrado en la prevención y en la intervención", ha subrayado.

Una de las principales novedades de este nuevo modelo es el 'círculo de fortaleza', que consiste en hacer llegar a vecinos, amistades y familiares las medidas de seguridad establecidas para cada víctima, "para que nos retroalimenten de riesgos futuros" y, en su caso, permita actuar de oficio, según ha explicado Jesús González. Esto se realizará siempre informando a la víctima. "Va a ser una herramienta nueva muy potente para que la víctima, una vez ponga la denuncia y salga de comisaría, aparte del trabajo que hacen los servicios sociales, el psicólogo y el abogado que la asesora, que también tenga un acompañamiento", ha remarcado.

En la misma línea se ha mostrado Silva, que ha subrayado que "intentamos crear, con consentimiento de la víctima, ese círculo que le apoye" para "evitar uno de los problemas que tenemos, que es la retirada de denuncia, o que vuelva a vivir con el agresor". Las personas que conformarán el 'círculo de fortaleza' lo decidirá la víctima, junto con los agentes, y esto permitirá tener "una perspectiva de fuera porque muchas víctimas a veces no son conscientes del todo de la violencia que están sufriendo" y "es importante que alguien esté ahí para ayudar".

Sin embargo, hay víctimas que "no solo que no quieren el círculo de fortaleza", sino que "no quieren nuestra protección, no quieren ayuda psicológica, no quieren abogados". En estos casos, "intentamos derivar a los servicios sociales" para que, mediante apoyo psicológico, "hagan un proceso para que ellas sean conscientes de lo que están viviendo". "Hemos tenido muchos quebrantamientos de medida cautelar o de condena, donde el agresor y la víctima estaban juntos, con el conocimiento de la víctima. Eso pasa y pasará", ha subrayado.

Otra de las novedades del nuevo modelo es la desaparición del nivel de 'Riesgo no apreciado' -los modelos vigentes serán bajo, medio, alto y extremo-, y la aparición del 'caso supervisado' de forma que antes de inactivar un caso deba producirse un periodo de tiempo bajo supervisión. Esto se debe a que "la mayoría de los feminicidios que se estaban produciendo eran en riesgos bajos, riesgos no apreciados y casos inactivados, al margen de las que nunca habían denunciado" -que en Navarra se sitúan en torno al 80%-. "Esto permite estar pendientes un tiempo antes de inactivar el caso", ha indicado González.

Por otro lado, este nuevo modelo permitirá automatizar los datos, ya que va incorporando información que antes había que añadir manualmente. Asimismo, permite un análisis dual de riesgo: el evaluador complementa unos formularios y hace una valoración de riesgo, y "para consolidar esa valoración, el sistema, de forma automática, revisa unos ítems determinados y si ve que hay una gravedad especial, el propio sistema reevalúa el caso".

El nuevo sistema, además, permitirá una mejor interoperabilidad con otras Comunidades y otras herramientas, como AlertCops. De esta forma, "da igual que la víctima hoy esté en Pamplona, mañana se vaya de vacaciones a la playa, da igual donde esté, cualquier cuerpo policial que tenga acceso a VioGén puede ver el caso y si la víctima realiza una llamada de urgencia porque puede ver al agresor o porque está en peligro, los distintos cuerpos policiales le darán la medida de protección que requiere el caso".

Por su parte, Lamadrid ha destacado que VioGén 2 "integra tecnología avanzada, garantiza un tratamiento más preciso y más seguro de la información que hay dentro de la propia herramienta, se adapta a los nuevos tipos de violencia, como puede ser la violencia digital, la respuesta es más ágil y más efectiva, optimiza todos los recursos humanos y materiales, facilita la intervención temprana y la protección efectiva de las víctimas, y mejora también la capacidad de análisis y de respuesta policial".

"Se trata de evaluar y gestionar el riesgo en cada caso, de establecer las medidas de protección que se adaptan a la peligrosidad del agresor, garantizar el seguimiento policial de una forma eficiente y rápida, mejorar la coordinación entre las entidades implicadas y optimizar todo el uso de los recursos tecnológicos para poder fortalecer la prevención", ha subrayado.

LAS CIFRAS DE NAVARRA

Con fecha de 7 de febrero, hay en la Comunidad foral 1.956 casos activos en VioGén, que afectan a 1.897 víctimas y a 1.912 victimarios. De todos ellos, 29 casos son de riesgo alto, 355 casos son de riesgo medio, 781 casos son de riesgo bajo y 791, de riesgo no apreciado.

En 1.626 de estos casos existe una orden de alejamiento en vigor. Además, 1.025 de los casos activos son de especial relevancia, en 319 de los casos activos hay menores en situación de vulnerabilidad y en 118 de los casos hay menores en situación de riesgo. Desde 2003 se han producido un total de 15 feminicidios.