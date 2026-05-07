El Navarra Cybersecurity Center lanza una campaña para reforzar la concienciación ciudadana en ciberseguridad

Mensaje de la campaña. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Navarra Cybersecurity Center, centro de referencia en materia de ciberseguridad de la Comunidad foral, ha iniciado recientemente una campaña de comunicación a través de sus perfiles en redes sociales (X e Instagram) para reforzar la concienciación ciudadana en esta área.

Las publicaciones incluyen consejos para protegerse ante casos de 'phishing', técnica de ciberdelincuencia que consiste en el robo de información confidencial a través de suplantación de entidades como bancos o intentos de ciberestafas como el 'bizum' inverso (estafa en la que la persona delincuente, en lugar de enviar dinero a través de este método, envía una solicitud de pago).

Asimismo, los perfiles también comparten noticias actuales advirtiendo de peligros potenciales, como suplantaciones de la Hacienda Foral en la Campaña de la Renta o robos de datos de grandes empresas, recordando también los derechos que tienen las víctimas y cuál es el proceso denunciar un ciberataque.

Uno de sus vídeos ha superado el millón y medio de visualizaciones en redes sociales en apenas tres días, "consolidándose como una de las acciones de mayor impacto en la sensibilización sobre riesgos digitales dirigida a la ciudadanía navarra", destaca en un comunicado el Gobierno de Navarra.

El 'reel', un vídeo publicado en la red social Instagram y protagonizado por el ilusionista Jorge Luengo, utiliza el lenguaje de la magia y el ilusionismo para trasladar el mensaje de que "en el entorno digital, no todo es lo que parece, y la prevención es clave para evitar caer en fraudes y estafas".

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de concienciación en ciberseguridad impulsada por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital a través de la empresa pública NASERTIC, con el objetivo de "acercar la cultura de la ciberseguridad a toda la ciudadanía mediante formatos innovadores, accesibles y de alto impacto".

El Gobierno de Navarra, a través de NASERTIC y el Navarra Cybersecurity Center, viene desarrollando diferentes acciones orientadas a "mejorar la cultura de ciberseguridad entre la ciudadanía, con especial atención a colectivos vulnerables como personas mayores, jóvenes o personas con menor acceso a herramientas digitales".

En este sentido, se realizó la colaboración con el ilusionista Jorge Luengo, enmarcado en una línea de trabajo más amplia que combina acciones formativas, campañas de sensibilización y colaboración con entidades públicas y privadas para prevenir riesgos y reforzar la seguridad digital en Navarra.

UN 'REEL' VIRAL

En el vídeo, Jorge Luengo interactúa con dos chicas jóvenes en una terraza de la Plaza del Castillo una noche cualquiera, invitándoles a participar en juegos de magia aparentemente sencillos tras escanear un código QR. A medida que avanza la pieza, se evidencia cómo, sin ser plenamente consciente, cualquiera de nosotros y nosotras podemos "caer".

Estas escenas reales -las jóvenes no son actrices-, grabadas en un entorno "cercano y cotidiano", refuerzan la idea de que "cualquier persona puede ser susceptible de ser engañada cuando baja la guardia". El vídeo establece así un paralelismo directo con el entorno digital, donde los ciberdelincuentes utilizan mecanismos similares -como la urgencia, la apariencia de legitimidad o la confianza- para inducir a errores, como facilitar datos personales o realizar acciones que comprometen la seguridad.

La pieza culmina con el mensaje de que "al igual que en la magia, en internet no todo es lo que parece, por lo que es fundamental mantenerse alerta, desconfiar de situaciones sospechosas y adoptar hábitos seguros en el uso de la tecnología: tras escanear un código QR tenemos que cerrar la ventana abierta en el móvil en este caso".

A través de este enfoque creativo, la campaña ha conseguido captar la atención de públicos diversos, especialmente aquellos menos familiarizados con los riesgos tecnológicos, facilitando la comprensión de un concepto clave: el 'quishing', una variante del 'phishing' con códigos QR, que consiste en usar enlaces maliciosos para engañar a los usuarios y usuarias, redirigiéndolos a sitios web falsos para robar credenciales, datos financieros o instalar software malicioso.

SOBRE NAVARRA CYBERSECURITY CENTER

El Navarra Cybersecurity Center (NavCC) es una iniciativa liderada por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, enmarcada en el proyecto colaborativo CIBERREG - Impulso a la ciberseguridad desde los territorios -, que cuenta con la participación de otras siete regiones españolas y que forma parte del programa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, coordinado por INCIBE y financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation).

El Navarra Cybersecurity Center, gestionado por la empresa pública NASERTIC, adscrita al Departamento de Presidencia e Igualdad, nació como el centro de referencia en materia de ciberseguridad en Navarra y una ventanilla única en esta área que se integra en el Polo de Innovación Digital de Navarra, IRIS, iniciativas impulsadas por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. Su objetivo principal es el impulso al desarrollo de iniciativas que deriven en un aumento de la ciber resiliencia en todos los ámbitos de la Comunidad Foral de Navarra (ciudadanía, tejido empresarial -con especial foco en pymes y autónomos- y administraciones públicas).