Navarra despide el otoño con más escasez de agua embalsada de los últimos 10 años y espera cerrar un año seco

La delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, Paloma Castro - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, Paloma Castro, ha destacado la sequía "crítica" que han experimentado los embalses de la Comunidad foral este otoño, que ha sido el "peor respecto a la media de los 10 últimos años, y está muy por debajo del año pasado y del año 2023", con únicamente 418 hectómetros cúbicos.

En una rueda de prensa con motivo del paso de otoño a invierno el próximo 21 diciembre, Castro ha indicado que esta "escasez de agua embalsada" en Navarra es una "mala noticia". A fecha de 15 de diciembre, "aunque ha remontado ligeramente las dos últimas semanas -la semana anterior con 14 hectómetros cúbicos y esta con 17-", el agua embalsada "se ha quedado en 418 hectómetros cúbicos, que tan solo supone 41 puntos". "Así que entramos en una especie de sequía un poco crítica. Esto sería la mala noticia", ha señalado.

En cuanto al comportamiento de los embalses a lo largo del año, "ha habido momentos al principio" de "cierta alegría", incluso "superando el año 2024, en algunos momentos de abril ya se puso por debajo del año 2024". En verano "volvió a superarlo" y ya a principios de otoño "está por debajo del año 2024 todo el rato". "Hasta aquí no era demasiado preocupante, pero ha habido un momento que ya se ha puesto por debajo del año 2023, y es porque los meses de septiembre y octubre no ha llovido prácticamente. Entonces es el otoño el que ha dado el pistoletazo de bajada, y solamente el mes de noviembre es el que ha hecho un poco que se catapulte hacia arriba, pero con poca alegría", ha remarcado.

Este dato, ha dicho, "no es definitivo, porque nos quedan dos semanas", y será entonces cuando "ya podremos concluir si el año ha sido seco del todo, que tiene toda la pinta, o si pegará un pico". En este sentido, ha indicado si no parase de llover estas dos semanas "a lo mejor alcanzaría la media de los 10 últimos años, pero dudo mucho que pueda alcanzar 50 hectómetros cúbicos más". En el caso de que alcanzara 25 hectómetros cúbicos más "se quedará en la media de los 10 últimos años". "En el caso peor, seguirá esta tendencia y se quedará un año ligeramente seco", ha remarcado.

En general, el otoño ha sido muy cálido y muy seco en Navarra, con una anomalía térmica de 0,9 grados y precipitaciones que "se han quedado en el 71%". No ha sido el más cálido ya que otros años, como 1994, 2006, 2023 o 2024, han registrado valores "mucho más grandes".

En cuanto a las precipitaciones registradas en otoño, lo "normal" hubiera sido alcanzar "un valor de unos 260 litros por metro cuadrado". "Se suponía que íbamos a llegar ahí para el mes de noviembre", ha indicado, tras añadir que por el contrario, se han registrado valores "siempre por debajo de los normales".

"Esto lo que hace es que solamente podamos alcanzar, al final del 30 de noviembre, unos 190 litros por metro cuadrado. Y por lo tanto, ha habido un déficit de unos 70 litros por metro cuadrado. Así que el otoño ha sido muy seco y si vemos la serie histórica, de 1961 a la actualidad, en 2025 nos hemos quedado con esos 190 litros por metro cuadrado, muy por debajo del valor de la mediana del periodo de referencia, por lo tanto tenemos un déficit y ha sido un otoño muy seco", ha señalado.

Esto mismo se ha trasladado al conjunto del año. Según ha relatado, "al principio íbamos bien, en el mes de enero en la primera parte, después ya hubo un primer déficit, luego ya hubo pequeños déficits, y no hubo un superávit de precipitación hasta el mes de abril". "El mes de abril tiene la ventaja que coge también la fusión de las nieves y por lo tanto ahí parece que hubo un pequeño superávit", ha apuntado, tras subrayar que "a finales de junio empezamos esa sequía que se ha prolongado, desgraciadamente, durante también el otoño". Por ahora, ha dicho, "estamos solo en 620 litros por metro cuadrado y lo normal hubiera sido llegar a unos 770 litros por metro cuadrado, 769".

El conjunto del año, a falta de las dos últimas semanas, la temperatura "ha quedado en 14,5 grados y respecto al valor medio del año, es 1,5". "Si esto se confirma será un año también cálido o muy cálido", ha apuntado.

PREDICCIÓN PARA LAS NAVIDADES Y EL INVIERNO

Según ha apuntado Castro, Navarra espera un invierno "un poco más cálido". En cuanto a precipitaciones, "no tenemos nada seguro, no hay tendencias ni a más precipitaciones ni a menos". A su juicio, "va a llover probablemente lo normal", lo cual, como referencia, serían "más de 70 litros en diciembre, 57 en enero y unos 50 en febrero".

En cuanto a las Navidades, la predicción es que sean frías y con heladas "en algunos momentos". En concreto, "va a haber algunas nevadas en la zona de Pirineos, va a haber lluvias en la zona cantábrica, lluvias más débiles en la Navarra Media, y cuando ese anticiclón se debilite del todo, probablemente la segunda mitad, a partir del 25, probablemente vaya a reforzar esa sensación de frío y heladas, y aumenten las nevadas en Pirineos". "No podemos hablar mucho de Nochevieja todavía ni de Reyes, queda un poquito todavía. Pero en el conjunto vemos que no hay unas anomalías de precipitación excesivas ni unas probabilidades de precipitación fuertes e intensas", ha manifestado.