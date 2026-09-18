Navarra destinará 3.000 hectáreas para acoger el primer Net Zero Tech Valley del Sur de Europa

El consejero de industria, Mikel Irujo, inaugura Jornada de Industria. - JESUS CASO

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha presentado este viernes el Navarra Net Zero Tech Valley, el primer valle de aceleración industrial de estas características del sur de Europa, para el que la Comunidad foral pone a disposición unas 3.000 hectáreas destinadas a la implantación de proyectos vinculados a la fabricación de tecnologías limpias.

El anuncio se ha realizado en el marco del V Día de la Industria, celebrado en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, bajo el lema 'Una industria en la que creer'. A este encuentro han acudido representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Industria y Turismo, junto a una amplia representación del tejido empresarial del territorio.

El objetivo del valle es alinear un conjunto de medidas de apoyo para facilitar la captación, tramitación y agilización de nuevas inversiones y ser un punto de atracción de talento y de innovación, para que la industria de la energía verde continúe siendo un pilar del desarrollo industrial de Navarra.

A partir de ahí, ha informado el Ejecutivo, el Valle de Aceleración de Navarra concentrará iniciativas industriales de tecnología solar y eólica, baterías de almacenamiento, hidrógeno verde, de red eléctrica y soluciones biotecnológicas aplicadas al clima y a la energía. Su desarrollo, además, irá acompañado de un plan de medidas orientado a facilitar la tramitación de nuevas inversiones, agilizar los plazos administrativos y reforzar la captación de proyectos con mecanismos de ventanilla única y acompañamiento a las empresas durante todo el proceso de implantación.

Entre ellas también figura, por ejemplo, la puesta en marcha de un fondo de descarbonización que "busca compensar, en gran medida, la pérdida de los fondos Next Generation que finalizan este año". "Desde el 1 de enero ya no habrá más ayudas de ese tipo", ha recordado Mikel Irujo, ante lo que ha indicado que el propósito de dicho fondo "es que las empresas puedan seguir teniendo recursos para impulsar su sostenibilidad". "En su conjunto, esta estrategia será el eje fundamental sobre el que girará el futuro de la industria de la energía verde de Navarra", ha afirmado el consejero Irujo durante su intervención.

MÁS DE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA

Por otro lado, la jornada ha acogido el acto formal de designación del Navarra Net Zero Tech Valley, que se apoya en un documento elaborado por el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial que acredita la existencia en la Comunidad foral de un ecosistema industrial dedicado a la fabricación de tecnologías para la energía limpia desde hace más de 25 años.

"Hoy no estamos inaugurando un ecosistema, lo estamos reconociendo. Navarra lleva un cuarto de siglo fabricando tecnología limpia, con empresas, centros tecnológicos y profesionales que no han llegado con esta ola, sino que la vieron venir mucho antes. Lo que hace esta designación es dar a ese recorrido un marco europeo y una hoja de ruta", ha subrayado el consejero.

En esa misma línea, la subdirectora general de Sodena en Sostenibilidad y Economía Circular, Montse Guerrero, ha atribuido la propuesta del valle a los marcos de trabajo que desarrolla la Estrategia S4, basados en la colaboración público-privada y en la cercanía con la industria, la innovación, el emprendimiento, el conocimiento y el talento. Guerrero ha puesto el acento en la labor cotidiana que sostiene ese entramado: "Ha sido posible gracias al trabajo diario de colaboración continua con Enercluster, con la Asociación de la Industria Navarra y con las asociaciones empresariales territoriales, y a la conexión y cercanía de las políticas regionales con las europeas".

Seguidamente ha intervenido el subdirector de la Unidad I.3 Net Zero Industries de la Dirección General de Mercado Interior, Industrial y PYMEs de la Comisión Europea, Alessandro Polito, quien ha incidido en los beneficios y oportunidades de este tipo de infraestructuras. "Los valles nos permiten competir con empresas de más grandes dimensiones porque agrupan capacidades, coordinan inversiones, conectan empresas y centros de investigación y generar una masa crítica que, individualmente, las empresas no pueden alcanzar", ha señalado. Por ello, ha destacado que "no son una etiqueta, sino una realidad que tenemos que construir todos juntos. y Navarra es un ejemplo".

El Ministerio de Industria y Turismo trabaja ya en la Estrategia Estatal de Industria de Alto Valor Estratégico. Así lo ha avanzado Marcos Escudero, subdirector adjunto de la Secretaría General de Estrategia y Ecosistemas Industriales. El documento se articula en cinco misiones. De todas ellas, ha destacado el fomento de la descarbonización competitiva para que las empresas puedan aprovechar las ventajas de la transición energética: "Afortunadamente, los valles de aceleración ya están alineados con esa estrategia", ha indicado.

NUEVO PLAN DE INDUSTRIA 2026-2030

Por su parte, la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, ha presentado los principales hitos alcanzados con el Plan de Industria 2021-2025, entre ellos la concesión de más de 545 millones de euros al tejido empresarial a través de distintas convocatorias de ayudas. Sobre esa base, Basterra ha situado el propósito del nuevo Plan de Industria 2026-2030, que "cuenta con un objetivo claro: fortalecer nuestro tejido industrial y generar las condiciones necesarias para que nuestras empresas puedan seguir creciendo, innovando y creando empleo de calidad".

La directora general ha repasado asimismo la transformación del tejido industrial navarro en los últimos años, hasta situar a "la Comunidad foral entre las regiones líderes de Europa". Ha enumerado los instrumentos con los que el departamento afrontará el próximo ciclo. "La nueva Ley de Industria y de Fomento Empresarial, el Plan Industrial 2026-2030 y el Programa de Descarbonización Industrial 2027-2030, dotado con un presupuesto de 150 millones de euros, son las herramientas necesarias para liderar la próxima década industrial", ha concluido.

"LA INDUSTRIA PREGUNTA Y EL DEPARTAMENTO RESPONDE"

El V Día de la Industria se ha completado con la sesión 'Horizontes: liderar la transformación industrial desde Navarra', en la que han participado el director de I+D de Elaborados Naturales, Andrés Urdiroz; el director general de Saprem, Xabier Ezquer; la responsable de Recursos Humanos de Mobis, Maribel Molina, y el responsable de laboratorio en España de Nanogrow, Franco Bernasconi, en una conversación moderada por la directora de estrategia y desarrollo de negocio de la Asociación de la Industria Navarra (AIN), Marian Garayoa. Finalmente, se ha celebrado un debate abierto bajo el epígrafe 'La industria pregunta, el Departamento responde'.

Irujo ha situado el valor añadido como prioridad en los sectores ya consolidados. En automoción, ha apuntado, el reto no es solo fabricar vehículos eléctricos, sino ganar posiciones en electrónica, software, sensórica, baterías y fabricación avanzada. Algo similar ocurre en alimentación, donde las oportunidades se han desplazado hacia la biotecnología, las proteínas alternativas y la trazabilidad. A ello se suman los nichos emergentes en los que el departamento pone el foco en 2026: biología sintética, aeroespacial, construcción industrializada y electrónica.

Garbiñe Basterra ha respondido al reto de convertir la innovación en industria. Ha recordado que Navarra es la comunidad con mayor gasto en I+D+i sobre el PIB, un 2,34%, muy por encima de la media europea. Este año la convocatoria de ayudas se ha unificado en un solo instrumento con 33 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.