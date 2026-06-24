Navarra encadenó una nueva jornada por encima de los 40 grados y una noche superando los 20

Archivo - Puesta de sol en el Valle de Roncal. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra volvió a registrar el martes temperaturas por encima de los 40 grados en distintas localidades y la pasada noche se han marcado nuevamente temperaturas mínimas por encima de los 20 grados, a la espera de que este jueves el aviso por calor descienda de nivel naranja a amarillo.

Así, el martes se registraron temperaturas por encima de los 40 grados en las estaciones de Pamplona, Tudela, Baztan (Irurita), Irurtzun, Los Arcos, Aranguren, Monreal, Cáseda, Olite y Bardenas Reales.

La máxima más elevada se registró en Baztan, con 42,9 grados a las 14.50 horas. Le siguieron Cáseda, con 42,6 grados a las 17.10 horas, y el aeropuerto de Pamplona con 41,8 grados a las 16.40 horas.

De esta forma, la estación del aeropuerto ha marcado un nuevo récord de temperatura en junio, después de que ya el lunes lo hiciera al llegar a los 41,6 grados, temperatura que el martes se superó en dos décimas. El anterior registro más elevado era de 41,3 grados el 29 de junio de 2019.

En cuanto a las temperaturas mínimas, distintas localidades navarras se han vuelto a situar por encima de los 20 grados la pasada noche. Es el caso de Aranguren, con 25,8 grados a las 5.50 horas; las Bardenas Reales, con 23,6 grados a las 6.50; Los Arcos, con 22,9 a las 6.30 horas; Monreal, con 22,7 grados a las 7 horas, y Tudela, 22,5 grados a las 7.10.

También se han registrado mínimas por encima de 20 grados en Areso (22,3 grados a las 1.20 horas), Valcarlos (21,7 grados a las 3), Cáseda (20,9 a las 7.10), Olite (20,7 a las 7), y Monteagudo (20,1 a las 6.40 horas).