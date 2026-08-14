Navarra envía medios aéreos y terrestres para colaborar en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Intensa humareda provocada por el incendio forestal en Las Peñas de Riglos. - Ramón Comet - Europa Press

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha enviado este viernes por la mañana medios aéreos y terrestres para colaborar en las labores de extinción del incendio declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca).

Según ha detallado a los medios de comunicación la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, a las 7 de la mañana se ha enviado a la zona un helicóptero, que está colaborando además con dos del ministerio que tienen base en Navarra, tres brigadas terrestres de Cordovilla, Peralta y Sangüesa, una brigada de refuerzo forestal, dos mandos, dos bombas forestales y un camión nodriza.

"Como buenos vecinos, siempre que cualquier comunidad, sobre todo comunidad vecina, lo necesita y nosotros podemos hacerlo, siempre ayudamos", ha destacado la presidenta.

Además, ha explicado que este jueves, al ver que el incendio estaba afectando al Monasterio de San Juan de la Peña, donde están enterrados los restos varios reyes de Pamplona, la consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, se puso en contacto con su homóloga en Aragón para ponerse a su disposición para prestar ayuda "de cualquier tipo".

Ante la amenaza de que el fuego afectara a este monasterio, este jueves se extrajeron los restos óseos de los reyes aragoneses y miembros del linaje real que descansan en el cenobio, así como fragmentos de pintura mural que ya estaban traspasados a soporte y otros bienes. Todo ello ha sido trasladado al Museo de Huesca donde permanecerán hasta que sea posible su regreso al monasterio

"Hay piezas muy importantes que han sido trasladadas" pero "no ha sido necesaria la intervención de Navarra en este sentido", ha indicado Chivite, que ha añadido que "los conservadores, tanto de Navarra como de Aragón, están en contacto para prestar el apoyo que sea necesario". "En cualquier caso, lo importante son las vidas y esperemos que este incendio se controle lo antes posible", ha subrayado.

Por otro lado, ha recordado la petición del servicio del 112 SOS Navarra para que la gente no llame a este teléfono si ve humo o huele a quemado, ya que procede del incencio de Huesca. En este sentido, se insta a dejar "esas llamadas libres para cosas de emergencia mientras no se vea fuego".