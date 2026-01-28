Navarra y Estado firman un convenio de coordinación sobre el Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática

Firma del protocolo general para la coordinación de actuaciones entre la Administración General del Estado y la Administración foral sobre el Fuerte San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han firmado este jueves en el Palacio de Navarra un convenio relacionado con la declaración del Fuerte San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática.

Entre los objetivos de este compromiso entre ambas administraciones, el Gobierno de Navarra impulsará un Proyecto Memorialista diseñado por el Instituto Navarro de la Memoria, pondrá en marcha un Centro de Interpretación Histórica del Fuerte e implementará un régimen de visitas públicas al mismo.

El protocolo "permitirá impulsar y mejorar las actividades que hasta ahora el Gobierno de Navarra ha llevado a cabo en torno a este lugar". En concreto, estos últimos años, se ha ejecutado el sendero que recrea el camino hecho por uno de los presos que pudo escapar y recuperar la libertad; la exposición Ezkaba 1938-2018 que recogía elementos de la historia y la memoria en el penal y que ha pasado por distintas localidades y centros educativos; Escuelas con Memoria, un programa en el que han participado ya miles de alumnos de la ESO y Bachiller.

Este nuevo protocolo "va a permitir impulsar actividades, que ya se vienen trabajando en un despliegue social y educativo que ahora se podrá intensificar y mejorar". Su duración es de cuatro años prorrogables y su desarrollo deberá "instrumentarse por futuros convenios específicos que, a tal efecto, se firmarán en el momento oportuno".

En su intervención, el ministro Torres ha señalado que "hoy es un día grande para Navarra", y lo es también "para la historia, para la memoria y para el conjunto del país". A su juicio, "es absolutamente imprescindible que se conozca por parte de la gente joven qué fue lo que ocurrió en el Fuerte de San Cristóbal", un lugar "especial en el conjunto del país y también dentro de la historia de lo que supuso la guerra de España".

"Hoy es un día también de reconocimiento y de reparación a familiares de víctimas de la represión de la dictadura franquista y de la guerra de España, y por tanto un día en el que se mezclan las sensaciones y los sentimientos", ha indicado, tras añadir que "si te colocas en la vida de esas personas que la perdieron por intentar recuperar la libertad, lo primero que te viene es un sentimiento de apenamiento, de pena, pero también de una cierta satisfacción de reconocer lo que sufrieron a través de un acto de reparación".

Por ello, ha agradecido al Gobierno de Navarra "este compromiso en defensa de la memoria, de la memoria democrática, y a toda la sociedad de Navarra, que también fue tremendamente represaliada en aquellos años". "Agradezco esta firma y el compromiso de tu gobierno permanentemente con la verdad, con la dignidad, con la no repetición y con la reparación de las víctimas", ha trasladado a Chivite.

Torres ha reivindicado que "debemos defender" la democracia, "con sus luces y sombras", aunque no sea "perfecta". "No hay un sistema democrático platónico ideal que sea absolutamente infalible. Todo tiene, lógicamente, cuestiones que deben ser mejoradas, pero indudablemente la democracia nos permite que uno pueda decir lo que quiera sin tener miedo a ser atacado por sus ideas, llevados a una cárcel o incluso perder la vida", ha destacado.

Por su parte, Chivite ha destacado el "valor" y "especial significado" de este acuerdo para Navarra, en el que "que llevamos mucho tiempo trabajando y queriendo formalizar públicamente". Este, ha dicho, "es un paso relevante", y ha valorado "que los dos gobiernos acordemos impulsar este espacio como lugar para la memoria democrática, en el que además podamos desarrollar actividades, visitas y construir un proyecto memorialista desde el rigor histórico y científico y desde el compromiso político que seguirá adelante en los sucesivos acuerdos que vamos a tener que ir tomando para llevar adelante este protocolo".

"Podemos decir que este es el principio de una tarea que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo entre las dos administraciones pero que ahora se impulsa de una manera formal", ha manifestado.

Según ha subrayado, "este protocolo nos va a permitir impulsar actividades que es verdad que ya veníamos desarrollando pero que ahora podremos mejorar e intensificar". "Legalmente, el fuerte ya era definido como un lugar de memoria en nuestra ley foral, pero no se concreta el alcance de esa declaración, por eso entendemos que la ley 20/2022 de memoria democrática, y por supuesto este acuerdo que hoy hemos ratificado, van a suponer poder hacer una declaración con más soporte institucional de cara a esa recuperación salvaguarda y difusión de la memoria", ha apuntado.

Tras mostrar su "preocupación" por "esta ola negacionista y ultra que pone en cuestión nuestro sistema", Chivite ha remarcado que "en un contexto de avance del negacionismo y de poner en valor el autoritarismo, recuperar espacios" como el Fuerte "es necesario desde un compromiso humanista, histórico, pero sobre todo desde un compromiso democrático". "Navarra da hoy un paso más, lo hace, junto al Estado, en pro de la convivencia, de la memoria y de la democracia", ha reivindicado.