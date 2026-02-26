Navarra, Estonia, Bulgaria e Irlanda comparten prácticas para que las políticas tengan "impacto real" en zonas rurales

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, durante la jornada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha celebrado este jueves en el Palacio Condestable de Pamplona, la primera jornada del evento de clausura de la primera fase del proyecto europeo Coop4RURALGov. El encuentro se ha centrado en el estudio de casos y buenas prácticas para la transferencia de conocimientos entre los países socios del proyecto: Navarra, Estonia, Bulgaria e Irlanda.

Durante la apertura de la jornada, el director general de Administración Local y Despoblación Jesús María Rodríguez, ha destacado la importancia de la cooperación en la búsqueda de soluciones para "garantizar la igualdad de derechos de la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia". El director general ha indicado que "la cogobernanza es fundamental para una eficiente aplicación de las políticas públicas para que tengan un impacto real en las zonas rurales y en los municipios más pequeños, con el objetivo es corregir las disparidades económicas, sociales y territoriales".

En este sentido, Rodríguez ha valorado los proyectos más recientes vinculados a la Estrategia contra la Despoblación que se están llevando a cabo desde la Dirección General de Administración Local y Despoblación: el indicador multidimensión de riesgo de despoblación, una herramienta que "permitirá medir de forma más precisa, completa y útil el riesgo de despoblación en los municipios navarros"; la guía práctica para una planificación "sensible" a la despoblación en Navarra, una herramienta para ayudar a diseñar intervenciones públicas que respondan a las necesidades de los territorios en despoblación; o el estudio, aún en elaboración, sobre la población flotante en Navarra.

La jornada ha reunido a socios del proyecto de Estonia, Bulgaria e Irlanda, y a diversos expertos nacionales, regionales y locales para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Así, los socios europeos han tenido ocasión de compartir los aprendizajes y resultados derivados del proyecto COOP4RURALGov en sus territorios, y han podido conocer "experiencias de éxito" en Navarra como el Plan del Pirineo, el Proyecto Tejiendo Caminos en la Sierra del Codés, o el programa Raíces de la Fundación UPNA.

El último panel del evento ha reunido en una mesa redonda a varios expertos nacionales en gobernanza rural, moderado por Sara Esparza González, coordinadora del equipo de despoblación en Lursarea. Han intervenido Miguel Martínez Tomey, historiador y coordinador del proyecto #G30 Rural Proofing en Castilla-La Mancha con amplia experiencia en casos europeos y globales; Luis Domínguez Castro, Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Vigo; y Maria Teresa Valera Cortinas, coordinadora del Comisionado para el Reto Demográfico en Castilla-La Mancha.

El evento continuará este viernes con los socios europeos del proyecto y agentes clave del territorio, en una jornada de trabajo en la que tendrán ocasión de conocer los proyectos más recientes vinculados a la Estrategia contra la Despoblación que se están llevando a cabo desde la Dirección General de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra.

SOBRE COOP4RURALGOV

Este proyecto, liderado por la Dirección General de Administración Local y Despoblación, está cofinanciado por los fondos de Cohesión Territorial de la Unión Europea a través del programa Interreg Europe. El proyecto tiene como objetivo "mejorar, a través de la cooperación y el intercambio de experiencias", las capacidades de gobernanza de diferentes administraciones públicas nacionales, regionales y locales de España, Bulgaria, Estonia e Irlanda.

Su meta es "mejorar la forma de idear y aplicar las políticas públicas, de manera que garanticen la igualdad de derechos de la ciudadanía independientemente de su lugar de residencia, corrigiendo las disparidades económicas y sociales existentes".