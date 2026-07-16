Navarra impulsa un nuevo Plan de Salud, cuya aprobación está prevista en el último trimestre del año

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PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Salud, avanza en la elaboración del Plan de Salud Navarra Horizonte 2030, el instrumento estratégico que orientará las políticas de salud y la transformación del sistema sanitario durante los próximos años. El nuevo plan, cuyo borrador se encuentra en fase de participación pública en el espacio web de Gobierno Abierto, pretende dar respuesta a los principales desafíos demográficos, sociales, ambientales y asistenciales de la Comunidad foral, "reforzando la salud como un valor colectivo y una responsabilidad compartida".

Comienza ahora la fase de exposición pública del plan, con el objetivo de facilitar la participación y las aportaciones de la ciudadanía, entidades sociales, profesionales e instituciones. Según el director general de Salud, Antonio López, "el Plan de Salud Navarra Horizonte 2030 representa una apuesta colectiva para construir una Navarra más saludable, más equitativa y más preparada para afrontar los desafíos del futuro".

"La salud no depende únicamente de los servicios sanitarios; se construye también en los municipios, en los centros educativos, en los entornos laborales, en las políticas sociales y en las decisiones que tomamos cada día como sociedad y como personas desde el punto de vista individual", ha dicho.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

El plan ha sido elaborado por el departamento de Salud tras el proceso de análisis y debate interno en el conjunto de departamentos implicados y conforme a lo previsto en el anteproyecto de la Ley Foral de Salud de Navarra. En conjunto han participado más de 100 personas entre profesionales sanitarios, departamentos del Gobierno de Navarra, entidades locales, universidades, organizaciones sociales, agentes económicos y ciudadanía.

El director de Salud ha subrayado que "queremos avanzar hacia un modelo que permita mantener y mejorar el nivel de salud de la población navarra desde una perspectiva amplia e integral". "El plan incorpora una visión de la salud centrada no solo en la atención a la enfermedad, sino también en la promoción del bienestar y de las condiciones que favorecen una vida saludable, reforzando la prevención, la promoción de la salud y la participación de la ciudadanía", ha expuesto.

151 PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS POR CADA 100 MENORES DE 15

Según el Ejecutivo, Navarra parte de una situación general favorable en materia de salud, con una esperanza de vida que en 2024 alcanzó los 87,3 años en las mujeres y los 82 años en los hombres. No obstante, esta evolución convive con importantes desafíos como la baja tasa de natalidad y el envejecimiento. La Comunidad foral cuenta con 6,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes, lo que representa un descenso del 30% respecto a la década pasada.

Las personas de 65 años o más suponen ya el 21% de la población y el índice de envejecimiento se sitúa en el 150,8%, lo que significa que hay cerca de 151 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 15. La población navarra vive cada vez más años, pero, ha agregado el Gobierno, persiste una brecha entre la esperanza de vida y los años vividos con buena salud. Así, la esperanza de vida libre de discapacidad o años de vida saludable al nacer es de 81,2 años en mujeres y 78,4 en hombres.

A esta situación se suma el aumento de las enfermedades crónicas, los problemas de salud mental, las desigualdades sociales y territoriales, y los efectos del cambio climático, "que hacen necesario impulsar nuevas respuestas y modelos de actuación".

En este contexto, el Plan de Salud Navarra Horizonte 2030 propone una visión renovada de la salud, basada no solo en la atención a la enfermedad, sino también en la promoción del bienestar, la prevención y la actuación sobre los determinantes sociales, económicos y ambientales que condicionan la salud de las personas, ha señalado el Ejecutivo.

CINCO OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR LA SALUD EN NAVARRA

El Plan se articula en torno a cinco grandes objetivos estratégicos; el primero es desarrollar políticas saludables, sostenibles e inclusivas, mediante el impulso de la salud para todas las políticas, "fortaleciendo la gobernanza intersectorial y promoviendo entornos que favorezcan la salud, la equidad y la sostenibilidad".

El segundo objetivo es promover la salud en todas las etapas y transiciones de la vida, es decir, favorecer estilos de vida saludables, el bienestar emocional, la crianza positiva, la salud de las mujeres y el envejecimiento activo, "atendiendo a las necesidades específicas de cada etapa vital".

En tercer lugar, el plan busca reducir la carga de enfermedad atribuible a las principales causas de discapacidad y mortalidad prematura. En este sentido, se trata de reducir el impacto de las principales causas identificadas de discapacidad, y de las principales causas de mortalidad prematura.

Como cuarto objetivo, el plan contempla transformar el sistema sanitario para afrontar los desafíos emergentes, es decir, avanzar hacia "un modelo más accesible, integrado, resolutivo y centrado en las personas, capaz de responder a los retos de la cronicidad, la complejidad y el envejecimiento poblacional".

Por último, el quinto objetivo es impulsar la investigación, la innovación y la gestión del conocimiento mediante el fortalecimiento de la capacidad investigadora y de innovación de Navarra, "promoviendo la utilización del conocimiento y la evidencia para mejorar las decisiones y los resultados en salud".

SALUD, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD COMO EJES TRANSVERSALES

El nuevo Plan incorpora de forma transversal la equidad, la perspectiva de género, la interseccionalidad, el enfoque de curso de vida y la sostenibilidad ambiental, económica y social. Asimismo, reconoce la importancia de la participación ciudadana y de la evaluación continua para "garantizar la efectividad de las actuaciones".

Una vez sometido a información pública y previo informe del Consejo Navarro de Salud, el Gobierno de Navarra lo remitirá al Parlamento de Navarra para su debate y aprobación, algo que se prevé que ocurra en el último trimestre de este año. El plan contará con un plazo mínimo de vigencia de cinco años y, antes de la presentación de un nuevo plan, el departamento de Salud remitirá al Parlamento un informe de evaluación del plan vigente.

De este modo, el Plan adquiere un carácter transversal que compromete a todas las áreas de gobierno en aquellos ámbitos con impacto sobre la salud, incluyendo la planificación sectorial, el desarrollo normativo, la asignación de recursos, la definición de responsabilidades y los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, ha concluido el Ejecutivo.