Navarra impulsa el primer laboratorio público para probar soluciones que mejoren la gestión del entorno rural

De izquierda a derecha: el consejero Gimeno; el presidente de la Comunidad de las Bardenas Reales, José María Agramonte; la Presidenta Chivite; y el director gerente de NASERTIC, Luis Campos. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este jueves en la firma del convenio para la creación del primer laboratorio público de innovación de la Comunidad foral, que permitirá probar soluciones tecnológicas en condiciones reales destinadas a conocer y proteger mejor el entorno natural, mejorar su gestión y generar nuevas oportunidades de formación, investigación y desarrollo en la Ribera.

Durante el acto, el consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, el presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, José María Agramonte; y el director gerente de la sociedad pública Nasertic, Luis Campos; han firmado el convenio que permitirá poner en marcha esta iniciativa, el primer 'Living Lab IoT' público de la Comunidad foral.

Tras la firma del convenio, María Chivite ha destacado que "el proyecto refleja una forma de entender la innovación que está al servicio de las personas y el territorio", y ha puesto en valor que el lugar elegido para desarrollar esta iniciativa sea la Ribera.

"Queremos que la innovación llegue a todo el territorio y se traduzca en oportunidades concretas. Este proyecto demuestra que la tecnología es una gran aliada para proteger mejor nuestro patrimonio natural, generar conocimiento y ofrecer nuevas posibilidades de formación y desarrollo desde la propia Ribera", ha añadido.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN ABIERTA

Un Living Lab o laboratorio de innovación abierta es un espacio en el que administraciones, centros educativos, empresas y personal investigador trabajan conjuntamente para buscar soluciones a necesidades reales. En este caso concreto, Bardenas Reales se convertirá en un entorno en el que desarrollar y probar herramientas que puedan ayudar, por ejemplo, a conocer mejor el estado del medio natural, proteger la biodiversidad, mejorar los usos agrícolas y ganaderos, prevenir incidencias o avanzar en la adaptación al cambio climático.

Además, el proyecto facilitará que el alumnado del Centro Integrado Politécnico ETI Central de Tudela pueda desarrollar proyectos vinculados a la especialización en Fabricación Inteligente e Internet de las Cosas en un entorno real, "reforzando así su aprendizaje práctico y su conexión con el tejido empresarial y tecnológico navarro".

Para hacerlo posible, se instalará en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera una red de comunicación que permitirá conectar pequeños sensores distribuidos por el territorio. Estos dispositivos podrán recoger y enviar información sobre el entorno para conocer mejor lo que ocurre en él y facilitar la toma de decisiones.

La red utilizará la tecnología LoRaWAN, un sistema de comunicación inalámbrica diseñado para conectar sensores que consumen poca energía y pueden encontrarse a grandes distancias, por lo que resulta especialmente adecuado para espacios naturales tan extensos como las Bardenas Reales.

COLABORACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO

Asimismo, la presidenta Chivite ha destacado la colaboración entre instituciones, sistema educativo, empresas y personal investigador como uno de los principales valores de este proyecto. "Estamos uniendo tecnología, conocimiento, Formación Profesional y sostenibilidad para responder a necesidades reales. Innovar consiste en usar las nuevas tecnologías para resolver problemas, mejorar nuestro entorno y, por supuesto, generar oportunidades", ha afirmado.

En este sentido, la presidenta también ha puesto especialmente en valor la participación de la Formación Profesional. Este proyecto permitirá que el alumnado y profesorado del CIP ETI Central de Tudela puedan desarrollar y probar soluciones en un entorno real y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

"La Formación Profesional necesita escenarios donde el alumnado pueda aprender resolviendo retos reales. Este Living Lab permitirá que estudiantes y profesorado desarrollen soluciones tecnológicas con aplicación directa sobre un entorno natural único, fortaleciendo su capacitación y favoreciendo la conexión entre los centros educativos, las empresas y la innovación", ha añadido Chivite.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, José María Agramonte, ha afirmado que la Comunidad de Bardenas Reales mantiene su apuesta por la colaboración el Gobierno de Navarra y sus diferentes Departamentos para seguir incorporando mejoras técnicas al servicio de la ciudadanía y del territorio. Todo ello, ha señalado, desde el respeto y la protección de los usos tradicionales y de las numerosas figuras de protección medioambiental de Bardenas, y con el objetivo añadido de contribuir a generar nuevas oportunidades y combatir, en la medida de los posible, la despoblación de esta tierra.

UNA COLABORACIÓN PARA INVESTIGAR, FORMAR E INNOVAR

El convenio establece un marco estable de colaboración entre el Gobierno de Navarra, la empresa pública Nasertic y la Comunidad de Bardenas Reales para desarrollar una infraestructura compartida que impulse proyectos de investigación aplicada, innovación tecnológica y mejora de la gestión del parque natural.

Nasertic asumirá el diseño, despliegue, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, mientras que la Comunidad de Bardenas Reales facilitará los espacios y autorizaciones necesarias para su implantación.

Por su parte, el departamento de Educación impulsará la participación del profesorado y del alumnado del CIP ETI Central de Tudela en el desarrollo y validación de los distintos proyectos que se lleven a cabo en este entorno de innovación abierta.

APUESTA ESTRATÉGICA POR LA INNOVACIÓN Y LA COHESIÓN TERRITORIAL

Con este convenio, el Gobierno de Navarra ha indicado que refuerza su apuesta por una innovación conectada con las necesidades del territorio, capaz de generar conocimiento, atraer talento y crear oportunidades en todas las comarcas de la Comunidad foral.

La elección de la Ribera y de las Bardenas Reales como escenario de este proyecto responde a la voluntad de impulsar un ecosistema que combine innovación tecnológica, sostenibilidad y desarrollo territorial, "situando a esta zona como un referente para futuros proyectos de investigación y experimentación".

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y permitirá consolidar un modelo de colaboración institucional basado en compartir infraestructuras, conocimiento y recursos para desarrollar proyectos de alto valor añadido en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Navarra.