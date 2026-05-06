Navarra inicia la construcción de 1.157 nuevas viviendas en el primer trimestre de 2026

Archivo - Bloque de viviendas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha iniciado la construcción de 1.157 nuevas viviendas en el primer trimestre de 2026. Se trata de la cifra más alta registrada en este periodo de los últimos cinco años, lo que supone un incremento del 64,2% respecto al primer trimestre de 2025, según los datos recogidos en el Servicio de Vivienda Habit@ de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra.

La vivienda libre crece un 35,2% respecto al año anterior, con 834 viviendas iniciadas. En relación a la vivienda de protección oficial (VPO) se iniciaron 304 viviendas en los tres primeros meses del año frente a las 88 del mismo periodo de 2025. Cabe destacar que del total de 304 viviendas VPO iniciadas, el 55,3% de destinarán al régimen de alquiler y el y 44,7% restante a compra. Asimismo, se ha iniciado la construcción de 19 viviendas VPT.

Por zonas, la mayor parte de las viviendas iniciadas (892) se ubican en la Comarca de Pamplona, seguido de Tierra Estella (110 viviendas), Ribera (60) y Baztán (28), detalla el Ejecutivo foral en un comunicado.

Cabe señalar que se entiende por viviendas iniciadas al número de viviendas que han obtenido el informe previo favorable de habitabilidad, en el caso de viviendas libres, o la calificación provisional, en el caso de viviendas protegidas.

434 VIVIENDAS TERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

En relación con las viviendas terminadas, Navarra cierra los tres primeros meses de 2026 con 434 nuevas viviendas. En comparación de los datos del primer trimestre de los últimos cinco años se trata de la cifra más baja debido principalmente al descenso de la vivienda libre.

Por el contrario, en el ámbito de la vivienda protegida, Navarra cierra el primer trimestre del año con 109 nuevas viviendas VPO terminadas, la mayor cifra registrada en este periodo en los últimos cinco años, muy por encima de las 57 terminadas en el primer trimestre de 2025. Cabe señalar que el 100% de las viviendas VPO terminadas en el primer trimestre del año corresponden al régimen de compra.

Por comarcas, el 79,5% de estas viviendas se localizan en la Comarca de Pamplona (345), seguido de Tierra Estella (13), Zona Media (13), Ribera Alta (13), Valdizarbe-Noverena (12) y Sakana (11).

OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA EN NAVARRA

El informe sobre viviendas iniciadas y terminadas en el primer trimestre de 2026 se puede encontrar desde en la página web del Observatorio de Vivienda de Navarra, junto con los informes trimestrales sobre rehabilitación protegida, venta de vivienda protegida y derecho subjetivo a la vivienda. Este último recoge datos sobre las ayudas David y Emanzipa concedidas por el Gobierno de Navarra.

El observatorio es un servicio puesto en marcha este año por el departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias para analizar la situación del sector a través datos oficiales, estudios e informes periódicos, "que permite mejorar el conocimiento del mercado de la vivienda en la Comunidad foral, al mismo tiempo que garantizará una mejor gestión de las políticas públicas".

La web del observatorio ofrece información detallada sobre los principales indicadores del sector, incluyendo viviendas iniciadas y terminadas, censo de solicitantes de vivienda protegida, lanzamientos y ejecuciones hipotecarias. Asimismo, incorpora estadísticas relativas al mercado del alquiler, como datos sobre la Zona de Mercado Tensionado, alquiler de vivienda protegida y libre, y ayudas concedidas por la administración.

También recoge información vinculada a la rehabilitación y a la compraventa de viviendas, entre la que destaca el Índice de Precios de Vivienda, el esfuerzo económico hipotecario o los visados de vivienda protegida.

Además de la información cuantitativa, el observatorio integra estudios y planes elaborados por el Gobierno de Navarra y por otras instituciones especializadas. Asimismo, el portal prevé la publicación periódica de informes que permitirán evaluar tendencias y apoyar la toma de decisiones.