Archivo - Vacuna frente al virus respiratorio sincitial. - UNAI BEROIZ - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha iniciado esta semana la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en población adulta, con el objetivo de prevenir las infecciones respiratorias graves que este virus puede provocar en las personas más vulnerables. El VRS es una de las principales causas de infección de las vías respiratorias inferiores. Aunque se asocia habitualmente con la bronquiolitis y la neumonía en la población infantil, también puede ocasionar cuadros graves, como bronquitis y neumonías, en personas de edad avanzada y en aquellas que presentan determinadas condiciones de riesgo, siendo infecciones más frecuentes durante los meses de otoño e invierno.

Desde la temporada 2023-2024, Navarra inmuniza frente a este virus a los recién nacidos. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones aprobadas por la Comisión Asesora Técnica de Vacunas de Navarra, en la temporada 2026-2027 la estrategia de prevención se amplía a determinados grupos de población adulta.

Entre ellas se incluyen a las personas institucionalizadas en residencias de mayores o en centros de discapacidad con una edad igual o superior a 80 años. En esta temporada se vacunará a quienes hayan nacido antes del 31 de diciembre de 1946.

También personas de 18 o más años con condiciones de muy alto riesgo, entre las que se incluyen: personas que hayan recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos o terapia celular (CAR-T) en los dos años anteriores. En caso de recibir tratamiento inmunosupresor o presentar enfermedad de injerto contra receptor (EICH), la vacunación estará indicada independientemente del tiempo transcurrido desde el trasplante o la terapia celular.

Asimismo, se vacunará a personas con cáncer hematológico en tratamiento activo o que hayan recibido tratamiento en los últimos seis meses; personas con infección por VIH y un recuento de CD4 inferior a 200/mm3; y personas receptoras de un trasplante de pulmón o en espera de recibirlo.

PRIMERA FASE: VACUNACIÓN DE PERSONAS DE MUY ALTO RIESGO

Dada la proximidad del periodo de mayor circulación del virus, se va a agilizar la vacunación de las personas candidatas, con la previsión de completar esta primera fase durante el mes de diciembre. La vacunación se llevará a cabo en las consultas de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Navarra (HUN), el Hospital Reina Sofía de Tudela (HRS) y el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra (HGO), así como en la consulta 13 del Centro de Salud Dr. San Martín, con personal del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Los distintos centros están contactando directamente con las personas candidatas, se calculan unas 870 personas en total, para comunicarles el día y la hora asignados para recibir la vacuna.

Paralelamente, se abordará la vacunación de las personas de 80 o más años institucionalizadas en residencias de mayores o en centros de discapacidad. En este caso, la inmunización se realizará en los propios centros residenciales.

Desde el Gobierno de Navarra han indicado que las vacunas frente al VRS "presentan, en general, un perfil de seguridad elevado". "Como ocurre con otros medicamentos, pueden producir reacciones adversas, aunque habitualmente son leves y de corta duración. Las más frecuentes son dolor en el lugar de la inyección, fatiga, cefalea, dolor muscular y dolor articular, que suelen resolverse en uno o dos días", han explicado.