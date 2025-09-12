Navarra iniciará en la segunda quincena de octubre la vacunación frente a la gripe y a la Covid-19

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra iniciará la campaña de vacunación conjunta frente a la gripe y a la Covid-19 la segunda quincena de octubre. Este año, la vacuna de la Covid-19, siguiendo las recomendaciones acordadas por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, está dirigida a la población de edad igual o superior a 70 años y a quienes presentan enfermedades consideradas de alto riesgo, así como a embarazadas. En el caso de la vacunación de la gripe se mantiene la recomendación de vacunarse a partir de los 60 años.

El objetivo de esta vacunación es reforzar la protección de las personas más vulnerables para reducir la morbimortalidad y el impacto de estas enfermedades a nivel asistencial, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

La campaña se prolongará hasta mediados de diciembre, si bien después de esa fecha se continuará vacunando a las personas que cumplan criterios (nuevas embarazadas, nuevos pacientes con factores de riesgo, viajeros internacionales incluidos en grupos de riesgo) o que no pudieron inmunizarse durante el plazo fijado inicialmente.

Como en años anteriores, la cita se podrá solicitar mediante tres modalidades: de manera preferente, a través de la Carpeta Personal de Salud para las personas mayores de 60 años, llamando al teléfono de cita previa de su centro de salud o consultorio en horario de 10 a 15 horas o presencialmente en su centro de Atención Primaria.

Se enviarán mensajes SMS a la población diana, priorizando a los grupos de mayor edad (personas de 80 y más años), para que puedan gestionar su citación. Las personas citadas en las agendas de la Carpeta Personal de Salud recibirán dos días antes un recordatorio con la fecha, hora y lugar de la vacunación.

La campaña para la vacunación frente a la gripe del personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) comenzará también en la segunda quincena de octubre, previa recepción de SMS para proceder a la petición de cita en los centros de salud, puntos centralizados de las áreas o, en su caso, en el centro hospitalario correspondiente.

Así, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación conjunta a personas de 60 años o más, en el caso de la gripe, y 70 o más para la vacuna de Covid-19. También se aconseja para personas de 5 años o más años internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas, personas (> 6 meses) con especial vulnerabilidad, por inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento); personas de entre 12 y 59 años con ciertas condiciones de riesgo, y mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Además, la vacuna contra la gripe también está recomendada en la población infantil entre 6 y 59 meses de edad.

Las personas que tengan indicación de vacunación frente a la gripe y frente a la Covid-19 podrán recibir las dos vacunas simultáneamente. La vacuna frente a la Covid-19 podrá administrarse siempre y cuando hayan transcurridos más de 3 meses desde la última vacunación o desde la última infección.

En la campaña anterior, se administraron un total de 156.462 dosis de vacuna frente a la gripe. En la población de 65 a 74 años se alcanzó una cobertura del 58,7%, mientras que en los mayores de 74 años se elevó hasta el 75,3%. En la población infantil menor de 5 años se situó en un 40,3%; en embarazadas, en un 39,2%; y en el personal sanitario, en un 37,3%.

La cobertura frente a la Covid-19, por su parte, fue inferior a la de la gripe. En las personas de 60 a 64 años se obtuvo un 24,5%; en las de 65 a 74 años, un 45,8%; y en las mayores de 74 años, un 64,7%.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) recoge en una evaluación de la campaña 2024-2025 que la vacuna contra la gripe tuvo una efectividad del 47%, habiéndose evitado unos 330 ingresos hospitalarios en Navarra. La vacuna de la Covid-19 también mostró una efectividad en torno al 42% para prevenir ingresos por esta infección.