Navarra inició en año 2026 con 39.193 empresas con actividad, un 0,5% más que el año anterior

Archivo - Imagen de archivo de un almacén. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

En Navarra 39.193 empresas ejercían su actividad al inicio del año 2026, reflejando un incremento del 0,5% respecto a la misma fecha del año anterior. Dichas empresas llevaron a cabo sus actividades en 43.580 establecimientos, tales como fábricas, comercios, oficinas y otros locales, según los datos de la última actualización del Directorio de Empresas y Locales (DENA), realizada a 1 de enero de 2026 por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

El sector Resto de Servicios tiene el mayor peso en la estructura de la población de empresas, agrupa 24.278 empresas de actividades de hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, educativas, sanitarias y de servicios sociales y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales, representan el 61,9% del total de empresas.

El peso del Comercio también es importante ya que cuenta con 7.652 empresas. Con un 19,5% del total, este sector engloba las empresas que desarrollan actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio.

Por último, las empresas del sector Construcción representaron el 9,3% del total y las de Industria (incluye la Energía) el 9,3%.

Las empresas activas registradas en el DENA desarrollaron su actividad en 43.580 locales, cifra un 1,8% superior a la registrada el año anterior. Si además se consideran los locales situados en Navarra correspondientes a empresas con sede social en otras comunidades autónomas, la cifra se sitúa en 45.978 locales frente a los 45.103 del año anterior, correspondiendo el 59,8% de estos locales a empresas clasificadas en el sector Resto de Servicios.

EL 58,1% DE LAS EMPRESAS NO TIENEN ASALARIADOS

Desde el punto de vista del tamaño, medido por número de personas asalariadas, las empresas navarras se caracterizan por su reducida dimensión.

A 1 de enero de 2026, 22.778 empresas no emplearon a ninguna persona asalariada, representando el 58,1% del total de empresas y 9.164 empresas (23,4%) tenían una o dos personas asalariadas. En total el 81,5% de las empresas navarras tenían dos o menos personas asalariadas.

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se concentraron en el sector Construcción y Resto de Servicios (el 81,4% y el 84,6%, respectivamente, tenían dos o menos personas asalariadas). Por otro lado, el peso de las empresas grandes se concentró en el sector industrial, en el que un 14,6% del total de empresas industriales empleó a 20 o más personas asalariadas.

La distribución de las empresas por tamaño a 1 de enero de 2026 era semejante al año anterior, con un ligero descenso de las empresas entre una y cinco personas asalariadas que representaban el 30,9% del total de empresas frente al 31,2% del año anterior, mientras que se produjo un ligero incremento del peso de las empresas entre seis y nueve personas asalariadas, 4% a 1 de enero de 2026 frente al 3,9% en la misma fecha del año anterior.

El 1,2% del total de empresas (472) disponían de 50 o más personas asalariadas, aunque en ellas se empleó el 51,4% del total de personas asalariadas. En el extremo opuesto, el 81,5% de las empresas contaban con menos de tres puestos de trabajo asalariados y empleaban tan solo al 7% de todas las personas asalariadas.

El tamaño medio se situó en 4,2 personas asalariadas por empresa, correspondiendo la mayor cifra a las empresas de la Industria, con 17,5 personas asalariadas y la menor cifra al sector Comercio, con 2,6 personas asalariadas en media.

SE CREAN 4.772 EMPRESAS Y SE DISUELVE 4.575

Atendiendo a la situación a 1 de enero de 2026, se observa que hay 4.772 empresas nuevas respecto a 1 de enero de 2025 y 4.575 han desaparecido. Estas cifras reflejan las diferencias a fechas concretas por lo que si una empresa se ha creado con posterioridad al 1.1.2025 y desaparecido antes del 1.1.2026 no se muestra en estos saldos. El 87,8% de las unidades registradas a 1 de enero de 2026 ya figuraban activas en la misma fecha del año anterior.

Según el estrato de empleo, el más dinámico es el de menos de tres personas asalariadas que genera el 92% de las altas y el 92,5% de las bajas. Según el sector de actividad, el más dinámico es 'Resto de servicios' que genera el 68,2% de las altas y el 65% de las bajas.

Por otro lado, la mayor parte de empresas activas se concentran en el 'Área Central de Navarra' (59,9% del total) y en la 'Ribera de Tudela' (13,2%).

Con respecto al año anterior, los mayores ascensos de empresas activas en términos porcentuales han correspondido a las zonas 'Pirineo' (5,6%), 'Estella' (0,8%) y 'Área Central de Navarra' (0,8%), y los mayores descensos a las zonas 'Sangüesa' (-1,7%), 'Baztan-Bidasoa' (-1,1%) y 'Noroeste de Navarra' (-0,9%).

MÁS DE LA MITAD DE EMPRESAS CORRESPONDEN A PERSONAS FÍSICA

Teniendo en cuenta la personalidad jurídica de las empresas, se observa que más de la mitad corresponden a personas físicas (56,3%), el 29,3% del total corresponden a sociedades limitadas, el 1,9% a sociedades anónimas y el 12,5% restante a otras formas jurídicas.

Las empresas cuya titularidad corresponde a una persona física sólo alcanzaron 0,4 personas asalariadas en media, mientras que para el resto de formas jurídicas este promedio se situó en 9,2 personas asalariadas por empresa.