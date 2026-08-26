Navarra invertirá 2,5 millones en 2027 para ser referente en Europa en biología sintética y biotecnología

Archivo - Instalaciones del Polo Iris. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles la inversión de 2,5 millones de euros para reforzar las capacidades del Polo Iris, con el fin de crear una 'biofoundry' (fábrica de bioproducción automatizada) de nueva generación, "que posicione a Navarra como referente internacional en la vanguardia de la biología sintética y biotecnología". Estos equipos estarán instalados tanto en la sede del Polo Iris en el Sario, como en Navarrabiomed.

"Desde el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital estamos dando pasos decididos para impulsar la Biología Sintética y la Biotecnología, y lo estamos haciendo con una apuesta presupuestaria concreta como la que hoy traemos a esta sesión. Porque para nosotros la Biología Sintética es un ámbito llamado a ser clave en el desarrollo económico e industrial de Navarra en los próximos años", ha explicado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García.

NAVARRA REFERENTE INTERNACIONAL EN BIOLOGÍA SINTÉTICA

Una 'biofoundry' es una instalación centralizada que utiliza la automatización robótica, la inteligencia artificial y la biología sintética para diseñar, construir y probar sistemas biológicos a gran velocidad. Todo ello, con el fin de ofrecer soluciones industriales en el ámbito de la biotecnología, salud y agroalimentación.

En el caso de Navarra, estas infraestructuras se están incorporando dentro del marco del Polo de Innovación Digital de Navarra (Polo Iris), gestionado por Nasertic. Los nuevos equipamientos se instalarán en la propia sede del Polo Iris en el Sario y en el centro de investigación biomédica, Navarrabiomed, que recibirán las inversiones necesarias para dar un salto cualitativo en sus capacidades científico-tecnológicas.

Estas inversiones están enmarcadas dentro de la actividad del Plan Director de Biología Sintética y Biotecnología de IRIS Navarra impulsada por Gobierno de Navarra y en la que Nasertic y CIMA son actores principales. "Este impulso que queremos dar a la estrategia de Biotecnología y Biología sintética hace que Navarra aspire a convertirse en la primera biofoundry española reconocida a nivel estatal, situando a la Comunidad Foral en la vanguardia de la biología sintética y la biotecnología avanzada en Europa", ha añadido García.

LAS INVERSIONES EN LOS AÑOS 2026 Y 2027

En el caso del Polo Iris, se ha previsto reforzar sus capacidades en biología sintética y biotecnología, mediante la incorporación de nuevos sistemas que mejoren la automatización y permitan ampliar el alcance de las aplicaciones científicas e industriales.

Esta actuación, ha indicado el Gobierno, irá acompañada de la renovación y ampliación de la infraestructura de computación y de la incorporación de un sistema de robótica avanzada. La primera permitirá gestionar y explotar grandes volúmenes de datos, mientras que la segunda facilitará la automatización de los procesos experimentales y el estudio de la interacción entre inteligencia artificial y sistemas físicos.

Por su parte, en Navarrabiomed se instalará una plataforma de proteómica avanzada, capaz de realizar análisis del proteoma actualmente no disponibles con la tecnología existente. La proteómica es el estudio a gran escala del proteoma, que es el conjunto completo de proteínas que produce o modifica una célula, tejido u organismo en un momento y condición específicos.

ACERCA DEL POLO IRIS NAVARRA

El Polo de Innovación IRIS Navarra es un proyecto impulsado por el Gobierno de Navarra y gestionado por la empresa pública Nasertic. IRIS Navarra está conformado por las 40 entidades público-privadas más relevantes del ecosistema de innovación de Navarra y actúa como ventanilla única de la transformación digital en la Comunidad foral. Un espacio de referencia para "acompañar, guiar y asesorar a empresas, profesionales y ciudadanía en general en sus proyectos de innovación y transformación digital".