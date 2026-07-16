La Navarra LAN Party, que se celebra en septiembre en la UPNA, amplía a 450 sus plazas

Archivo - Imagen de la Navarra LAN Party celebrada el año pasado en el Pabellón Universitario de Navarra. - IRATI AIZPURUA - Archivo

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de la Navarra LAN Party contará finalmente con 450 plazas, 50 más de las anunciadas inicialmente, después de que se hayan vendido todas las entradas correspondientes a los 400 puestos previstos. El encuentro, organizado por la Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología (ANDITEC) en colaboración con la Universidad Pública de Navarra (UPNA), se celebrará del 3 al 6 de septiembre en el Pabellón Universitario de Navarra.

La ampliación permitirá incorporar medio centenar de puestos de ordenador a la zona denominada 'Party Place', donde las personas participantes podrán compartir conocimientos y experiencias, asistir a competiciones de deportes electrónicos, retransmitidas por Twitch, y participar en otros concursos. En estas actividades, se repartirán más de 5.000 euros en premios. Según ha explicado la UPNA en una nota, el encuentro se desarrollará durante cuatro días de manera ininterrumpida y dispondrán de una conexión a internet de 20 Gbps (gigabits por segundo), el doble de la velocidad ofrecida en años anteriores.

El Pabellón Universitario albergará también la zona 'Open Space', abierta gratuitamente al público los días 3, 4 y 5 de septiembre, de 10 a 20 horas. Este espacio permitirá probar consolas y simuladores de conducción y participar en experiencias de realidad virtual, además de conocer aplicaciones de la impresión 3D y asistir a conferencias relacionadas con la tecnología. Asimismo, se propondrá un reto de ciberseguridad de tipo CTF ('catch the flag') en colaboración con la empresa Naudit y la Cátedra de Ciberseguridad de la UPNA.

La información sobre la disponibilidad de las nuevas plazas y el procedimiento para adquirir las entradas puede consultarse en el sitio web de la Navarra LAN Party, https://navarralanparty.org/.

La Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología (ANDITEC), coorganizadora del encuentro, es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2018 con el objetivo de divulgar, fomentar e impulsar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Comunidad foral, así como acercar la tecnología a la sociedad y crear comunidad alrededor de ella. Todas las actividades están organizadas por sus integrantes, personas voluntarias que preparan el programa de forma altruista para hacer crecer la comunidad tecnológica de Navarra.

Para más información sobre este evento, se puede consultar el sitio web de la Navarra LAN Party, así como sus cuentas de X e Instagram, @navarralanparty.