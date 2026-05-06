Navarra lidera el desarrollo de comunidades energéticas en España

I-D: Carlos Chocarro, de Nasuvinsa; Garbiñe Basterra, directora general del Gobierno de Navarra; Mikel Irujo, consejero; Joxe Abaurrea, concejal de Pamplona, y Javier Burón, gerente de Nasuvinsa, en el Congreso Europeo de Comunidades Energéticas. - VÍCTOR RUIZ

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El número de comunidades energéticas establecidas en Navarra es de 12 por cada 100.000 habitantes, seis veces más que el registrado a nivel nacional. Estas cifras sitúan a la Comunidad foral como líder en el desarrollo de este tipo de iniciativas en el país.

Así lo ha señalado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, durante sus palabras de bienvenida a los más de 300 profesionales y ciudadanía vinculados a la transición energética que participan este miércoles y el jueves en el Baluarte de Pamplona en el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y en el II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes en Baluarte.

Estas jornadas tienen lugar en el marco de la 5ª Semana de Europa en Navarra, que coincide a su vez con la celebración el próximo 9 de mayo del Día de Europa, motivo por el cual las Instituciones Europeas en España y diversas entidades han organizado un amplio programa de actividades en las principales ciudades del país. La celebración coincide además este año con el 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE).

En el marco de la 5ª Semana de Europa en Navarra, el Gobierno foral lanzó la campaña 'Europa, a 0 Km de ti/Europa, zugandik 0 km-ra' para fomentar el sentimiento europeísta entre la ciudadanía, las instituciones y el tejido socioeconómico de la Comunidad foral. El programa de actividades incluye el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas.

En la apertura de este congreso, Irujo ha asegurado que las comunidades energéticas "se han consolidado como un actor estratégico dentro del sector eléctrico". Como muestra de esto último ha mencionado el reciente Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado con motivo de la guerra en Oriente Medio. Dicha modificación refuerza el desarrollo de este tipo de iniciativas ya que incluye el compromiso de establecer "en un plazo próximo" un marco jurídico que las regule.

Igualmente, la citada normativa incorpora avances como la ampliación del radio de autoconsumo de los dos hasta los cinco kilómetros, la creación de la figura del gestor de autoconsumo, así como el reconocimiento del papel clave de la administración local como motor impulsor de estas iniciativas.

En este contexto, Irujo ha apuntado cómo las comunidades energéticas "están avanzado hacia una clara diversificación de sus actividades". De este modo, ha mencionado que, lo que en un principio se planteó como una figura jurídica pensada para el autoconsumo fotovoltaico, "hoy amplía su alcance hacia nuevas áreas como la movilidad sostenible, el aprovechamiento de la biomasa, la agrivoltaica, la agregación de la demanda y la lucha contra la pobreza energética". Todo ello sitúa a estas iniciativas, según el consejero, como "un agente clave al permitir acercar la transición energética a la ciudadanía haciéndola partícipe activa de este proceso". Ha destacado también el compromiso del Gobierno de Navarra mantenido a través de las convocatorias de ayudas a las comunidades energéticas, a las que se ha puesto a disposición más de 3,2 millones de euros desde el año 2023.

Por otro lado, la región ha establecido, en palabras de Mikel Irujo, "un entorno especialmente favorable" para este tipo de iniciativas. Un ecosistema sustentado en tres ejes fundamentales: instrumentos de financiación representados en ayudas directas y deducciones fiscales; una legislación "pionera y plenamente favorable" a este modelo, así como las oficinas de la OTC Navarra, gestionadas por Nasuvinsa, para facilitar a los promotores acciones de acompañamiento y asesoramiento.

En definitiva, en palabras del consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, el marco establecido permite a la región avanzar en el "compromiso firme" que tiene con la transición energética y que "se apoya en consumir menos, aumentar la generación renovable, así como la generación distribuida y el autoconsumo".

ENCUENTRO ESTATAL DE OFICINAS VERDES

El IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas incorpora en esta edición como novedad la celebración, en coordinación con el Ayuntamiento de Pamplona, del II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes que centrará la sesión del jueves. La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, será la encargada de abrir esta segunda jornada.

Este miércoles el segundo teniente de alcalde y responsable del Área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha destacado en sus palabras de apertura la importancia de esta convocatoria, que" nace con el objetivo de que la ciudadanía, tanto jóvenes como mayores, continúen liderando la transición energética, avanzando hacia una mayor independencia energética para mitigar el cambio climático".

Abaurrea ha apuntado que a lo largo de la jornada "se abordarán una amplia variedad de temas relacionados con la energía desde una perspectiva regional, nacional e internacional". "Será, además, un espacio para compartir aprendizajes, intercambiar experiencias y poner en valor el trabajo desarrollado en Pamplona y el conjunto de Navarra", ha añadido.

En ese sentido, el teniente de alcalde ha valorado el trabajo que desempeñan los servicios orientados a la transición energética entre los que ha citado las ya referidas oficinas verdes junto a las oficinas de barrio. Estas últimas, ha recordado, implementadas en colaboración con Nasuvinsa y Gobierno de Navarra "fomentan la rehabilitación energética y el uso de energías renovables" para la adaptación y transición energética de las viviendas en línea con el Plan de Renovación de Edificios llevado a cabo este año por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y en línea con la directiva de eficiencia energética que exige a municipios de más de 40.000 habitantes elaborar un plan de implementación de redes de calor o frío

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

Una vez finalizada la apertura institucional, el congreso ha continuado con un programa de ponencias, paneles y actividades. Por ejemplo, las personas asistentes han conocido "proyectos inspiradores" de comunidades energéticas ya operativas en campos tan variados como la movilidad, la biomasa o la agrivoltaica. Posteriormente, se ha dado cuenta de las diferentes herramientas de financiación existentes, así como de la participación de este tipo de iniciativas en proyectos de mayor escala e importancia.

En la mañana de este miércoles, además, Gabriele Galassi, de la European Energy Communities Facility, ha ofrecido la charla 'Oportunidades para las comunidades energéticas'. A esta ponencia le ha seguido una mesa de debate sobre las Oficinas de Transformación Comunitaria en el que se han analizado algunas de sus buenas prácticas además de los principales retos de futuro que deberán afrontar.

Por su parte, en la tarde de este miércoles está previstA la celebración de cuatro 'workshops' sobre pobreza energética y derecho energético; innovación pública y social en torno a las comunidades energéticas; análisis e información sobre las herramientas disponibles que la ciudadanía tiene a su alcance para promover este tipo de iniciativas; y las cooperativas de segundo grado o cómo poner las bases necesarias para establecer comunidades energéticas conectadas en red.

El jueves, finalmente, el programa del congreso estará centrado, sobre todo, en el trabajo que desempeñan las oficinas verdes. Tras dar a conocer las oportunidades y beneficios que representa su red estatal, se debatirá en torno a acciones encaminadas a reducir la pobreza energética, el presente y el futuro de la rehabilitación de vivienda, o la importancia de lo colectivo a través del fomento de lo público y las calefacciones de barrio, entre otros asuntos.