Navarra lidera un proyecto europeo de movilidad ciclista que conectará la Comunidad foral con Gipuzkoa y Nueva Aquitania

José Ignacio Asensio, el consejero Óscar Chivite, Annick Trounday-Idiart y Jean-Pierre Etchegaray - JESÚS M GARZARON-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra lidera el proyecto europeo Mugaziklo, que busca transformar la movilidad ciclista transfronteriza al conectar la Comunidad foral con Gipuzkoa y Nueva Aquitania.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha participado este lunes en la presentación del proyecto, cuyo objetivo es "reforzar la cohesión en los territorios fronterizos de Navarra, Gipuzkoa y Nueva Aquitania mejorando las infraestructuras ciclables, la intermodalidad y los servicios para la bicicleta a ambos lados de la frontera entre España y Francia".

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto superior a los 5,9 millones de euros, cofinanciados al 65% por los fondos FEDER, a través del programa Interreg VI-A POCTEFA.

El desarrollo de las actuaciones previstas en Navarra, con un presupuesto total de 1.558.671 euros, cuenta con una cofinanciación del 35% por parte del Departamento de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral.

En este sentido, el consejero Chivite ha destacado que "el dinero consignado es algo más que un presupuesto, es una forma de hacer política desde la cooperación transfronteriza, la cogobernanza y la implicación de las entidades locales, que juegan un papel determinante en este proyecto para reforzar la movilidad activa, la sostenibilidad y la conexión entre territorios vecinos con una visión común de futuro".

Es una "clara apuesta", ha añadido, "para combatir no sólo el cambio climático, también para contribuir a hábitos saludables de vida y vertebrar territorios con redes locales, nacionales e internacionales".

En el acto de presentación del proyecto, celebrado en Pamplona, Óscar Chivite ha estado acompañado de la consejera departamental de Montagne Basque, Annick Trounday-Idiart; el diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio; el vicepresidente del Syndicat Des Mobilités Pays Basque Adour, Jean-Pierre Etchegaray; la directora general de Transporte y Movilidad Sostenible de Gobierno de Navarra, Berta Miranda; y la directora de Lursarea, Laura Lorenzo.

ACTUACIONES EN NAVARRA

En el ámbito de Navarra, se trabaja en la redacción de un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PrSIS) para la planificación de una infraestructura ciclista que conecte Pamplona y Tudela, con el objetivo de tejer una red ciclable "cohesionada" que se enlace a su vez con Gipuzkoa y los Pirineos Atlánticos.

Actualmente ya está redactado el proyecto de trazado de la pasarela ciclable entre Tafalla y Olite. Este mismo año, se procederá a la redacción del proyecto y las obras se iniciarán en 2027.

Esta actuación constituirá "no sólo el primer paso para reforzar la conexión norte-sur de Navarra y avanzar en su integración dentro de la red ciclista transfronteriza", sino también "una pieza clave desde la visión local, al mejorar las conexiones de proximidad entre ambos municipios, facilitar la movilidad cotidiana de la ciudadanía y reforzar la articulación del territorio a escala comarcal".

En esta fase, "el diálogo con las entidades locales se erige como una pieza clave para el desarrollo coordinado de la infraestructura ciclable a nivel comarcal y municipal, garantizando que las actuaciones respondan a las necesidades del territorio y se integren en la planificación local".

Además de las actuaciones en infraestructura, el proyecto contempla diversas acciones de sensibilización dirigidas a la población local, orientadas a impulsar "un cambio en el modelo de movilidad hacia un futuro más sostenible, fomentando el uso de la bicicleta como un medio de transporte eficiente, saludable y respetuoso con el entorno".

Un proyecto estratégico Mugaziklo tiene como objetivo "promover la movilidad activa y sostenible en el espacio AFOMEF de Navarra, Gipuzkoa y Pirineos Atlánticos, mediante la creación de nuevos tramos ciclables, la sensibilización del público y la mejora de los servicios y la gobernanza de la red ciclista compartida".

La iniciativa se enmarca en el Reto 2 de la Estrategia AFOMEF, orientado a "impulsar la movilidad transfronteriza sostenible, interconectada y multimodal", y "contribuye a una Europa más verde mediante la reducción de emisiones y la promoción de los modos activos de desplazamiento".

Con una duración hasta mayo de 2029, Mugaziklo actuará en tres ámbitos: infraestructuras, sensibilización y gobernanza. Así, entre los principales resultados previstos destacan: un total de 26,6 km de nuevos itinerarios ciclables; una estrategia conjunta de sensibilización y el diseño de una estrategia común para la elaboración y tratamiento de datos geográficos vinculados a las infraestructuras ciclables.

El partenariado está formado por cinco entidades "de referencia" en movilidad ciclable, con Nasuvinsa-Lursarea como jefa de fila y coordinadora estratégica: el Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques (CD64); el Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA); la Agencia de Desarrollo del Bidasoa - Bidasoa Activa; y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Asimismo, se está tramitando la incorporación del Gobierno de Navarra, a través del departamento de Cohesión Territorial, "lo que permitirá reforzar aún más el alcance y la articulación del proyecto en el territorio foral".

Además, participan entidades asociadas locales y comarcales "que refuerzan el arraigo territorial y la adaptación de las actuaciones a las necesidades reales de la ciudadanía". En concreto, colaboran la Asociación Cederna Garalur, el Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra (EDER) y el Consorcio de Zona Media Navarra.

INTERMODALIDAD, SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

El proyecto impulsa la intermodalidad con el despliegue de ocho aparcamientos seguros en estaciones y aparcamientos disuasorios de la red TXIK TXAK (Cambo-les-Bains, Itxassou, Villefranque, Ustaritz y Hendaye), fomentando el uso combinado de transporte público y bicicleta.

Asimismo, Mugaziklo analizará y testará nuevos modelos de alquiler de bicicletas, incluida una experiencia transfronteriza en Bidasoa-Txingudi y servicios adaptados a personas con discapacidad, "para ofrecer soluciones inclusivas adaptadas a diferentes perfiles".

En el ámbito de la gobernanza y la gestión, el proyecto prevé analizar la situación actual de las vías ciclables en los tres territorios, así como el diseño de un repositorio común de datos que integre la información de las redes de Gipuzkoa, Navarra y Pirineos Atlánticos.

Con ello se busca "facilitar la planificación coordinada, la toma de decisiones compartida y la experiencia del usuario, sentando las bases de una cooperación transfronteriza estructural en movilidad ciclable más allá de la duración del proyecto".

CONTINUIDAD A MÁS DE DIEZ AÑOS DE PROYECTOS EN NAVARRA

Mugaziklo capitaliza más de doce años de colaboración previa en movilidad ciclista entre los territorios, y da continuidad a proyectos como EDERBIDEA, BICIMUGI o BIZI-CONNECT, en los que Navarra y Nasuvinsa han tenido "un papel determinante".

Esta trayectoria "permite avanzar hacia un anillo ciclable transfronterizo de escala europea, integrado en redes nacionales e internacionales, y contribuye a la adaptación al cambio climático, la cohesión social y el desarrollo sostenible del espacio transfronterizo".