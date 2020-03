Navarra no plantea restricciones generales para eventos colectivos por el coronavirus salvo reuniones de sanitarios

La comisión interdepartamental del Gobierno foral coordina el abordaje del coronavirus

PAMPLONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra, que no ha registrado nuevos casos positivos de coronavirus, no recomienda restricciones generales para eventos colectivos salvo en el caso de determinadas reuniones de sanitarios, con el objeto de "proteger a estos profesionales que son claves en la gestión de la alerta".

La comisión interdepartamental creada por el Gobierno de Navarra para coordinar intersectorialmente el abordaje de la alerta sanitaria del coronavirus ha realizado su primera reunión. Además tiene previsto celebrar encuentros con diferentes agentes políticos, sociales, sindicales y profesionales. Por el momento, en la Comunidad foral no se han dado nuevos positivos y los dos pacientes afectados permanecen ingresados en el CHN sin cambios en su estado de salud, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

Asimismo, Navarra por el momento, y siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, no se plantea restricciones generales en eventos colectivos públicos (sociales, culturales, deportivos...). No obstante, siguiendo lo acordado en dos comisiones del consejo interterritorial y en consenso con los colegios profesionales de médicos y enfermería, se recomienda a los sanitarios no organizar ni participar en actos profesionales de gran afluencia para "evitar contagios y proteger a un sector fundamental en la gestión de la alerta sanitaria".

En el caso de otros eventos sociales con aglomeraciones de público como la Javierada, las indicaciones siguen siendo las mismas que para otras situaciones, aunque desde Salud Pública se recomienda evitar participar si se presentan síntomas respiratorios, para evitar transmisiones de éste y otros virus.

La comisión, liderada por Salud, está integrada por directores generales de los Departamentos de Educación; Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; Relaciones Ciudadanas; Desarrollo Económico y Empresarial; Universidad, Innovación y Transformación Digital; Políticas Migratorias y Justicia; y Cultura, aunque los integrantes se podrán actualizar en función de la evolución de la alerta sanitaria.

A la primera reunión, celebrada este lunes, asistieron en representación de estos departamentos Santos Indurain (consejera), Carlos Artundo (director general), Marian Nuin (ISPLN), Amparo López (Interior), Maitena Ezkutari (Turismo) Pello Pellejero (Acción Europea), Miguel Pozueta (Deporte), Gil Sevillano (Educación), Ana Burusco (Universidad) y Virginia Eraso (Política Migratorias), acompañados por parte del equipo de sus respectivos departamentos.

En dicho encuentro se plantearon diferentes temas para ir consensuando pautas operativas y de difusión de forma integral y coordinada. En cuanto a recomendaciones concretas, por el momento y siempre siguiendo los criterios del Ministerio de Sanidad que va actualizando los protocolos e indicaciones de forma constante, la principal novedad puede centrarse en el sector de los profesionales sanitarios.

CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS SANITARIOS

Así, siguiendo la recomendación de la Comisión de Salud Pública y la Comisión de Coordinación Asistencial del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, el Departamento de Salud de Navarra y los colegios profesionales de Médicos y de Enfermería han trasladado la recomendación acordada en este foro en relación a eventos y reuniones sanitarias.

De este modo, se aconseja a los profesionales sanitarios, fundamentalmente médicos y enfermeras, que "se abstengan de organizar y de asistir en las próximas semanas a congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de gran afluencia con el objetivo de proteger a los profesionales participantes en estos eventos, y, a su vez, para evitar que estas personas, implicadas tan estrechamente en el cuidado de los pacientes, puedan actuar como transmisores de esta enfermedad".

Diversas sociedades científicas, aludiendo a la misma recomendación emitida a nivel estatal, ha anunciado aplazamientos de actividades de este tipo en el corto plazo. Estas recomendaciones también van a ser transmitidas a todos los profesionales.

En cuanto a diferentes eventos públicos de diferente carácter (cultural, social, religioso, deportivo) el Ministerio mantiene la postura de no fijar restricciones generales, aunque sí realiza la recomendación (también válida para otras enfermedades transmisibles por vías similares), de no acudir a estos eventos y espacios que supongan aglomeraciones de personas si se presentan síntomas de infecciones respiratorias (fiebre, tos o dificultad para respirar). Por su parte, los eventos deportivos con muchos aficionados de países afectados se celebrarán a puerta cerrada.

Por otro lado, se incluye la conveniencia de permanecer prudentes y vigilantes ante posibles síntomas en el caso de haber regresado en los últimos 14 días de alguna de las zonas definidas de riesgo (China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones de Italia: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna y Piamonte).

En esta línea, tanto para viajar a estas zonas de riesgo como para los viajeros procedentes de estos lugares que vienen a este país, se indica seguir las recomendaciones sanitarias y medidas preventivas del Ministerio publicadas en su página web, que no recomienda, siguiendo el principio de precaución, viajar a las zonas afectadas a no ser que sea estrictamente necesario.

Para la población en general, se recomienda mantener una buena higiene de manos y respiratoria (lavarse las manos sobre todo tras el contacto con secreciones respiratorias, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la parte interior del codo o la manga de la camisa y evitar en los posible el contacto de las manos con ojos, nariz y boca).

El teléfono del Consejo de Servicio Sanitario (948290290) está disponible para consultas y dudas. Para las personas que han llegado de una zona de riesgo en los últimos 14 días y comienzan con síntomas compatibles con infección respiratoria aguda, se recuerda que deben quedarse en su domicilio o alojamiento y llamar al 112.

LOS PACIENTES CON CORONAVIRUS, ESTABLES

En cuanto al dispositivo asistencial y de detección de coronovirus, el Gobierno foral ha detallado que no hay novedades hasta el momento en Navarra ya que la paciente ingresada grave en la UCI B del CHN permanece sin cambios en su estado de salud, mientras que el último caso detectado este lunes en su entorno familiar, está aislado en planta, pero sin riesgo.

Tampoco se han dado nuevos positivos en PCR (hasta este momento 63, con 2 positivos de residentes en Navarra y otro en Álava) y tanto el Servicio de Epidemiología del Instituto de Salud Pública y Laboral como el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales avanzan en la realización de los estudios y en la aplicación de medidas preventivas de diferente rango (pruebas PCR, vigilancia activa o pasiva, situación laboral...) en los contactos detectados en los entornos sociales, familiares y profesional (sanitarios y no sanitarios de ambos casos).

Según ha señalado el Ejecutivo foral, "estos contactos permanecen convenientemente informados y comunicados por si surgieran novedades relevantes en su estado, que requirieran otras medidas según el protocolo".