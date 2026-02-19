Navarra obtuvo en 2025 un superávit de 3.441,5 millones de euros de saldo comercial, el tercer mejor dato de España

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Navarra registró de enero a diciembre de 2025 un saldo comercial de superávit de 3.441,5 millones de euros en comercio exterior, siendo el tercer mejor dato entre las CCAA, detrás de Galicia y Castilla y León, según los datos de la dirección territorial de Comercio e ICEX en Pamplona.

Las exportaciones de mercancías de Navarra se redujeron un 5,8% en el período enero-diciembre de 2025 llegando a los 9.521,8 millones de euros. Representa el 2,5% del total de las exportaciones españolas en el periodo, cuyo valor ha sido de 387.091,6 millones de euros, un 0,7% más que en 2024. Las importaciones (6.080,2 millones de euros) cayeron un 6,1% interanual.

En el ámbito español, el valor de las importaciones de bienes, sin embargo, aumenta un 4,6% interanual arrojando la cifra de 444.146,4 millones de euros. La participación navarra en el total de las importaciones españolas ha sido del 1,4%.

En cuanto al saldo comercial, Navarra registró de enero a diciembre de 2025 un superávit de 3.441,5 millones de euros siendo el tercer mejor dato entre las CCAA detrás de Galicia y Castilla y León.

En el conjunto de España, el saldo pasa de 40.275,9 millones de déficit en 2024 a 57.054,7 millones en negativo en 2025. La tasa de cobertura se situó en Navarra en el 156,6% y en el total nacional en 87,2%.

ANÁLISIS SECTORIAL

De enero a diciembre, el sector de automoción se mantiene en primer lugar, con un 34,9% en valor del total de exportaciones, a pesar de retroceder el valor de sus ventas de un 112,5% con respecto a 2024; le sigue el sector de bienes de equipo con una participación en las exportaciones navarras del 23,8% en 2025, un 6% menos que en 2024; en tercer lugar se coloca el sector de alimentación y bebidas con una participación del 20,1% del total de las exportaciones de bienes en el año (un 7,8% más que en 2024).

Por su parte, el sector de bienes de equipo representa el 30,4% de las importaciones de bienes (un 9,7% menos que en 2024) y el del automóvil representa 22,2% (un 20,5% menos interanual); en tercer lugar, se sitúa el sector de alimentación que alcanza un 14,2 % del total de compras tras un aumento del 13,8% el valor de sus importaciones en el año.

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

Las exportaciones de Navarra dirigidas a la UE en 2025 (7,5 % del total) retrocedieron un 5% respecto a 2024. En el caso de las ventas a la zona euro (61,3% del total) el descenso ha sido del 5,8 %, siendo Alemania (17,7%), Francia (17,4%), e Italia (8,1%) los principales clientes.

Las ventas al resto de Europa (7,7 % del total) disminuyeron un 14,5%, siendo el mejor cliente Reino Unido, con un 4,8% del total a pesar de retroceder un 1,5% interanual.

Las exportaciones a América del Norte retrocedieron un ligero 0,1% interanual en el año; las dirigidas a Estados Unidos aumentan un 6,5% que sitúan su cuota en el 4,1%. Las ventas a América Latina decrecen en un 2,8% interanual con incrementos en las ventas a Argentina, Perú y Brasil y retrocesos en las ventas a Chile y México.

Las exportaciones a Asia caen un 23,3% con respecto al mismo período del año anterior. Las ventas a Oriente Medio lo hacen en un 19%. Las ventas a África crecen un 19,5 % interanual destacándose la normalización de las exportaciones a Argelia. Las ventas a Oceanía retroceden un 30,01% interanual.

En cuanto a las importaciones, la Unión Europea es el primer proveedor de Navarra, con un 71,3% del total, destacando Alemania con un 24,4% del total, y Francia, con un 11,6% del total.

Las compras al continente americano crecen un 20,8% interanual y representan un 4,7% del total. Las importaciones de Asia caen 8,3% interanual en 2025 y representan el 13,4% del total (China un 8,6%). Las compras a África caen en el período un 12% y sitúan su cuota en un 5,3% del total (Marruecos el 3,9%).

El saldo de la balanza comercial de Navarra en el período es positivo con todos los continentes excepto con Asia, por 338,7 millones en negativo.

DICIEMBRE

En el mes de diciembre, las exportaciones de mercancías de Navarra alcanzaron los 552,8 millones de euros, un 17,2% menos que en diciembre de 2024.

Representa el 1,8% del total de las exportaciones españolas en el mes, cuyo valor ha sido de 30.160,5 millones, un 1,4% más que en diciembre de 2024.