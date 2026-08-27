Navarra se ofrece a acoger menores migrantes y "cumplir con las obligaciones legales"

La consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Foral de Navarra, Mari Carmen Maeztu, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 27 de agosto de 2026, en Madrid - Marta Fernández - Europa Press

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado este jueves que la Comunidad foral se ofrece a acoger menores migrantes llegados a Ceuta y "a cumplir con las obligaciones legales", al tiempo que ha criticado la posición de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Tras participar en Madrid en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que ha aprobado el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta, Carmen Maeztu ha criticado "la postura de las Comunidades Autónomas del Partido Popular, que en la reunión se han negado a incluir en el orden del día un punto sobre la información de la situación de Ceuta". "Yo creo que en política estamos para construir puentes, no muros, necesitamos más puentes, necesitamos poder debatir, necesitamos poder hablar, poder exponer las distintas posiciones que tenemos para solucionar los problemas y para construir una democracia mejor", ha señalado.

La consejera ha indicado que "la trascendencia y la tragedia de los acontecimientos que han ocurrido en Ceuta exigen una altura de miras por parte de todas las Comunidades Autónomas, por parte del Estado, no podemos dejar a Ceuta sola en esta situación".

Maeztu se ha referido en particular a "la vulnerabilidad de los niños y de las niñas que están en Ceuta sin sus familias" y especialmente "a las más de 600 niñas, que además de esta situación de precariedad están expuestas a abusos y a la posibilidad de ser víctimas de la trata sexual".

Así, la consejera ha expresado el "compromiso" del Gobierno de Navarra "con la ley, con el resto de Comunidades Autónomas, para dar una solución urgente a esta situación que vive Ceuta y a la que no podemos dejar sola". "Vamos a reivindicar como Gobierno que se cumpla la ley y desde luego seremos solidarios con Ceuta, porque no es sólo una obligación legal, es una obligación ética que debemos defender. La humanidad no puede dejar de estar presente en este problema de Ceuta", ha señalado.

Según ha relatado Maeztu, el Ministerio ha presentado cuatro propuestas que ahora serán estudiadas por las Comunidades Autónomas para la atención de los menores migrantes. "Una de ellas es la aplicación del decreto, que no tiene más dificultad, puesto que está funcionando este sistema de reparto obligatorio. Hay otra opción que es la asunción por parte de ONG de la tutela de estos niños en la península. Y hay también la posibilidad de que las Comunidades Autónomas podamos hacer convenios bilaterales con Ceuta, sobre todo para poder dar respuesta a esta situación de urgencia por la que atraviesa la ciudad. También hay otra cuarta opción que es estudiar todo lo que tiene que ver con los acogimientos familiares. Nosotros estamos abiertos a estudiar todas estas medidas y a posibilitar en la medida que podamos nuestra ayuda a Ceuta", ha indicado.

"Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones legales que tenemos y a ser solidarios con la situación que tiene Ceuta", ha subrayado.

Carmen Maeztu ha señalado que "se habla de que la primera opción es la reagrupación familiar, pero esa opción ahora mismo es muy complicada también". "Hay que valorar a cada uno de los menores, hay que tener la respuesta del Gobierno marroquí, hay que contactar con las familias y eso se va a demorar una serie de meses. Por tanto, es necesario que se tomen medidas de urgencia para atender a esos niños y a esas niñas que están en una situación de extrema vulnerabilidad", ha indicado.

La consejera no ha ofrecido plazos para la acogida de estos menores. "Nosotros hemos propuesto que se vuelva a convocar una Conferencia Sectorial, que se dé información precisa de todo lo que se ha hecho y que podamos valorar también todas esas propuestas que la propia ministra ha hecho para abordar esta situación", ha indicado.

En cuanto a la ausencia en la reunión de las consejerías de Gobiernos autonómicos lideradas por Vox, Maeztu ha afirmado que no le sorprende y ha señalado que "es lamentable que un responsable político que tiene que estar para construir puentes, para resolver problemas, eluda su responsabilidad y no venga a la reunión, ni tan siquiera se siente en una mesa". "Ese es el sentido de democracia que tiene Vox en nuestro país", ha indicado.