Navarra ofrece un nuevo servicio de atención especializada para el acceso al empleo a través una oficina móvil

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu y la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Miriam Martón, han visitado la Oficina Móvil de Atención Ciudadana del Ejecutivo foral que se encuentra estos días en Cintruénigo. Este recurso está destinado a garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos en localidades de menos de 20.000 habitantes.

A través de un encargo con la empresa pública Nasertic, el SNE va a ofrecer una atención personalizada en áreas como orientación profesional, diagnostico de empleabilidad, ofertas de empleo, información sobre cursos de formación y asesoramiento sobre emprendimiento. No solo aquellas personas que buscan mejorar su situación laboral, también a las empresas de la zona que lo soliciten, todo ello en las propias instalaciones de la oficina móvil. En la cita de este martes han participado representantes de una decena de empresas de la zona.

El SNE tiene implantado un sistema único de orientación, ha indicado el Ejecutivo, en el que el organismo es la puerta de entrada única a este servicio. A partir de ahí, atiende directamente a las personas o las deriva a entidades, con especial atención a la atención a personas con discapacidad y en situación o riesgo de vulnerabilidad y a otros demandantes de empleo.

El actual sistema "potencia un modelo de servicio de orientación abierto y flexible en su proceso, en el que cada persona recibe el número de atenciones que necesita". De este modo, ha añadido el Gobierno, "se garantiza una atención continua en función de las necesidades de las personas".

Según ha añadido, el objetivo de este dispositivo móvil es evitar desplazamientos innecesarios y facilitar a la ciudadanía la realización de trámites administrativos de manera "cercana, ágil y personalizada", lo más completos posibles, como es el caso de todos los servicios que presta el SNE.

La oficina permite realizar además un amplio conjunto de gestiones y resolver cuestiones relacionadas con la Administración foral. Se puede acceder a información general sobre servicios, programas y ayudas del Gobierno de Navarra, acreditaciones en el sistema Cl@ve, obtener el certificado digital, registrar documentación, asistencia para la realización de trámites por internet, carnet joven, ayudas, acceso a la carpeta de salud o tramitar licencias. Desde su puesta en marcha en el mes de marzo, la oficina móvil ha atendido a casi 2.500 personas y ha recorrido 36 municipios.

En la visita de esta mañana han participado también el director gerente de Nasertic, Luis Campos, y el alcalde de Cintruénigo, Óscar Bea.

La oficina móvil se desplazará a otras localidades a lo largo del mes de octubre. Hasta el 10 de octubre estará en Cintruénigo, en Cascante del 13 al 17 de octubre, en Ribaforada del 20 al 24 de octubre y en Fitero (del 27 al 31 de octubre).