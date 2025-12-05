Navarra y otras 15 regiones europeas reclaman medidas "urgentes" para la supervivencia de la industria renovable

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, junto a represenatntes de las regiones europeas que se han adherido a una declaración por la industria renovable. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra y otras 15 regiones de la Unión Europea, que en conjunto representan cerca del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo, han advertido a la Comisión Europea de que "la industria renovable europea está al borde del colapso y necesita medidas urgentes y ambiciosas para sobrevivir".

La declaración conjunta fue presentada en Bruselas en una reunión encabezada por el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, con Laia Pinós, asesora del vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, y Valvanera Ulargui, experta del gabinete de la vicepresidenta primera para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera.

Las regiones firmantes son Baden-Wüttemberg (Alemania), Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Emilia-Romagna (Italia), Galicia, Hamburg (Alemania), Kärnten (Austria), Mecklenburg-Vorpommern (Alemania), Navarra, Normandie (Francia), Nordhein-Westfalen (Alemania), Nouvelle-Aquitaine (Francia), Oberösterreich (Austria), Provincia Autonoma di Trento (Italia), Sachsen-Anhalt (Alemania). Reclaman que el Clean Industrial Deal se convierta en una herramienta para proteger la cadena de valor de las tecnologías limpias fabricadas en Europa.

El consejero Mikel Irujo ha afirmado que "el sector está en estado agonizante, se muere y ya no puede más". "Nuestra cadena de valor está siendo desplazada por productos extracomunitarios, fuertemente incentivados por las políticas industriales de otros países y nuestros proveedores nos alertan de una pérdida de empleos y de cuota de mercado. El Clean Industrial Deal tiene que ir más allá, y trazar un camino rápido que proteja todos los eslabones del sector renovable: emprendedores, pymes, grandes operadores, que se combinan con centros tecnológicos y universidades", ha defendido.

En definitiva, Irujo ha abogado por "una industria potente, ágil, y preparada con una cadena de valor de referencia que pide a gritos que la defendamos". "Es nuestro deber como políticos reclamar y crear políticas que protejan nuestra sociedad y nuestras regiones. Si Europa quiere liderar la transición tiene que proteger sus eslabones, su valor, su riqueza. Que sea una transición Made In Europa, hecha por proveedores locales", ha afirmado

En la misma línea el consejero de Industria ha defendido el papel de "liderazgo" de la Comunidad foral en el sector eólico desde hace más de 30 años. "Como región pionera en este sector, desde hace dos años, junto al clúster de Energía Renovables estamos haciendo este reclamo ante la Comisión Europea, de proteger lo nuestro, de defender la cadena de valor, nuestra industria, nuestra gente", ha destacado.

Tras la reunión en Bruselas con los diferentes gabinetes de la Comisión Europea Irujo ha añadido que "la declaración liderada por Navarra y presentada por las 16 regiones fue acogida con receptividad y se nos animó a añadir más adeptos de los Estados Miembros, cuestión en la que seguiremos trabajando junto al clúster hasta conseguirlo".

Las regiones alertan de que, pese a la expansión histórica de la capacidad renovable en Europa, la industria que debería liderar esa transición está siendo "sistemáticamente desplazada" por productos extracomunitarios, fuertemente incentivados por las políticas industriales de países como Estados Unidos, China o India. Ni la Net Zero Industry Act (NZIA), ni el Wind Power Action Plan (WPAP) ni el European Solar Charter (ESC) han logrado revertir esta tendencia, han advertido. Según las regiones, la regulación actual no garantiza condiciones de competencia justa, no protege la cadena de valor europea y no ofrece incentivos comparables a los de otras potencias industriales. Consideran que el resultado es un deterioro acelerado del tejido manufacturero, pérdida de capacidades estratégicas y riesgo real de deslocalización masiva.

En su declaración, las regiones piden que el Clean Industrial Deal incluya medidas específicas, vinculantes y aplicables de inmediato, entre ellas instrumentos eficaces para garantizar igualdad de condiciones en contratación y mercado; mecanismos de apoyo directo a la fabricación europea; medidas para proteger empleo, I+D y know-how estratégico; y una arquitectura industrial que asegure la independencia energética de la UE.

"Europa no puede liderar la transición energética si depende totalmente de tecnologías fabricadas fuera de sus fronteras", alertan las regiones firmantes. Esta iniciativa regional se enmarca, además, en los debates europeos sobre autonomía estratégica y soberanía industrial, prioridades declaradas de la Unión Europea en el actual mandato.