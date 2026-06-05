Navarra participa en las Jornadas Europeas de Arqueología 2026

Actividades programadas con motivo de las jornadas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por sexto año consecutivo, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, en colaboración con el Ministerio de Cultura, se suma a la iniciativa del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas francés (INRAP), para celebrar, entre los días 12 y 14 de junio, las Jornadas Europeas de Arqueología 2026.

Esta actividad, que se inició en Francia en 2010 y a la que se han ido adhiriendo los países integrantes del Consejo de Europa, tiene por objeto acercar al público general las investigaciones en marcha sobre el patrimonio arqueológico, además de concienciar a los ciudadanos europeos sobre la riqueza y la diversidad culturales de Europa.

Desde el Gobierno de Navarra se pretende contribuir a este evento mediante la programación de actividades relacionadas con la arqueología en Navarra. Así, si en 2021 el tema elegido fue la simbiosis espeleología-arqueología a través de la exposición de 'Speleaus', la edición de 2022 puso el foco en la arqueología de castillos con la muestra 'Guardianes de piedra', en 2023 se presentaron las 'Necrópolis islámicas navarras'; en 2024 se abordó monográficamente la 'Arqueología de la Minería en Navarra'; en 2025 se centró en el análisis de la vida en el medio rural en ápoca romana con 'La vida romana en el campo'; en el año 2026 se abre la Arqueología a la ciudadanía para acercar una parte de los proyectos más importantes que se están llevando a cabo en los últimos años.

Este año 2026 se realiza la apertura del Patrimonio Arqueológico a la ciudadanía mediante actividades, conferencias y visitas guiadas a un total de 19 enclaves arqueológicos dando lugar a un total de 25 actividades.

Se ha buscado que las diferentes acciones se distribuyan por toda la geografía de la Comunidad y que de alguna manera abarquen un abanico cronológico lo más amplio posible, con realidades arqueológicas de la más variada naturaleza, ha informado el Gobierno foral.

En todos los casos son proyectos de investigación con equipos multidisciplinares que abordan yacimientos de amplio recorrido y con objetivos que buscan tanto el rendimiento científico como la socialización a través de diferentes formas de puesta en valor. Se trata de un patrimonio arqueológico que representa en estos momentos las actividades más punteras en investigación sobre nuestro pasado, proyectos que conllevan excavaciones arqueológicas programadas y autorizadas dentro del Plan anual de Excavaciones Arqueológicas por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

Por otra parte, ha añadido el Ejecutivo, estas jornadas se presentan como una oportunidad única de conocer los diferentes enclaves directamente de la mano de los directores de los proyectos y excavaciones arqueológicas. Es la posibilidad de conocer cada yacimiento arqueológico de la mano de la persona, o personas, que más saben en estos momentos sobre cada uno de ellos.