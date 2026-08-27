Navarra pedirá a la UE autorización para un plan de descarbonización tras el final de los fondos Next Generation

I-D: la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz; el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y el director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras, Iñigo Arruti. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha anunciado este jueves la intención de su departamento de impulsar un programa de descarbonización industrial en la Comunidad foral con ayudas por un total de 150 millones de euros para el periodo 2027-2030, ante el final de los fondos europeos Next Generation el próximo 1 de enero.

Este programa de ayuda pública de Navarra debe ser autorizado por la Unión Europea, por lo que el Gobierno foral está diseñando las bases de este plan para remitirlo al Ministerio de Industria, que a su vez lo remitirá a la Comisión Europea. Una vez esté en Bruselas, el plazo de resolución sería de unos cuatro meses.

Irujo ha señalado, en un encuentro con medios de comunicación, que el primer semestre de 2026 ha terminado "de una manera preocupante" para la industria Navarra, con una caída en la producción industrial del 7,7%, mientras que en España ha subido un 3,6%. "Esto arrastra también una caída de las exportaciones y todo eso, si lo unimos a un aumento de los precios industriales de casi un 5%, nos da una situación que obviamente empieza a enviar señales por lo menos de preocupación", ha indicado.

No obstante, ha valorado que "Navarra se está salvando de la quema que está siendo la situación de la manufactura en la Unión Europea". "En Alemania se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo industriales desde la salida de la pandemia. Es como si tuvieran un cierre de un BSH cada 15 días en Alemania. Esto está sucediendo ahora mismo", ha indicado, y ha señalado que "China está demostrando tener un potencial que está muy por encima de lo imaginable para lo que eran Estados Unidos o Europa".

Irujo ha valorado el volumen de fondos movilizados en los últimos años para reforzar la industria navarra y acompañar su transformación tecnológica, energética y digital, insistiendo en que la apuesta por la inversión debe mantenerse para generar nuevas oportunidades de empleo y transformar el tejido productivo.

Según ha explicado el consejero, el principal motor económico de esta transformación ha sido el despliegue de los fondos europeos Next Generation. Desde comienzos de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2025, el plan de recuperación ha supuesto para Navarra una inversión total de 1.393 millones de euros, la cual ha beneficiado a 14.072 destinatarios. De este montante global, 772 millones de euros proceden de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado -cifra que se eleva a 872 millones al sumar adjudicaciones recientes a firmas como Rockwool, Hithium y Sakana Coop-, mientras que los restantes 621 millones de euros corresponden a fondos asignados mediante conferencias sectoriales para su ejecución directa por parte de la Comunidad foral.

En el marco de estos fondos europeos, Navarra ha atraído por ejemplo 111,4 millones de euros del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) para respaldar proyectos de Volkswagen, Hyundai Mobis y Gestamp.

DISCRECIÓN SOBRE HITHIUM

En el sector de las baterías, el proyecto de Hithium ha obtenido 81 millones de euros de fondos europeos. Preguntado sobre la evolución de este proyecto y la posible ubicación de esta planta en Navarra, Irujo ha señalado que "las partes nos han pedido discreción absoluta y no voy a mencionar ese tema". "Con Hithium el contacto es diario, los equipos siguen negociando y se sigue avanzando. Se están dando los pasos necesarios para que podamos anunciar esto en breve, pero lo anunciarán las partes", ha indicado, apuntando a la posibilidad de que haya novedades en otoño.

En ese contexto de ayudas europeas que se han dado en los últimos años, el consejero ha advertido de que "todo eso no va a existir ya a partir del 1 de enero del 2027", porque los fondos Next Generation finalizan en esa fecha. "La Unión Europea debatió que no iba a haber una extensión. No estamos de acuerdo, pero no tenemos más remedio que aceptar el hecho de que no va a haber un nuevo Next Generation", ha indicado Irujo.

No obstante, ha precisado que la Comisión Europea ha creado un nuevo mecanismo denominado CISAF, que permite que las ayudas públicas a inversiones empresariales puedan alcanzar el 15%. "Si en Tierra Estella, por ejemplo, hay una empresa que quiere hacer una gran inversión, ahora la ayuda que le podemos dar como gobierno por normativa europea está limitada a 300.000 euros. Si pasamos al 15%, quiere decir que si tuviéramos una gran inversión de 100 millones, la ayuda podría llegar a 15 millones", ha destacado.

Por ello, ha defendido el impulso del programa de descarbonización industrial de Navarra para el periodo 2027-2030. "Lo que tenemos que hacer como territorio es solicitar permiso a la Comisión Europea para que nos permita llegar a esos niveles de intensidad de ayudas", ha indicado. Irujo ha explicado que este programa sería una especie de 'Perte foral', financiado con recursos de Navarra, y permitiría ayudas del 15% para grandes empresas, porcentaje que se elevaría al 25% para medianas y al 35% para pequeñas empresas.

Irujo ha explicado que "seguimos teniendo, obviamente, diversos programas de ayudas", que se resumen en apoyo a la inversión industrial y a la I+D empresarial. "En estos dos programas anualmente dejamos varios posibles beneficiarios fuera por falta de crédito. Estimamos en 41 millones de euros los proyectos que dejamos de financiar por falta de presupuesto", ha señalado.

Con vistas al plan de descarbonización, el consejero ha indicado que "el caso de Rockwool es el que todos queremos". "Rockwool va a acometer una inversión de 60 millones de euros, 18 de los cuales son fondos Next Generation, para electrificar su proceso productivo, su horno. Esto no es solo una multinacional que decide apostar 60 millones de euros en una planta en Navarra y obviamente piensa en esa fábrica por décadas, es decir, nos da ese arraigo empresarial. Lo hace porque apostar por la descarbonización es aportar por la competitividad industrial", ha indicado.

Abundando en esta idea, el consejero ha señalado que "ahora mismo a un presidente loco se le pasó por la cabeza hace unos meses empezar a tirar misiles en Irán y los precios de la energía se han disparado". "La energía renovable es la que producimos nosotros mismos, con lo cual la competitividad radica en que podemos ofrecer como territorio un precio estable a todo aquel que venga", ha subrayado.

MEDIDAS FISCALES

Sobre la posibilidad de adoptar medidas fiscales que favorezcan a la industria, el consejero ha asegurado que "en Navarra siempre hemos hecho una apuesta clara por la I+D". "La industria no es solo alguien que hace cosas, eso ya pasó a la historia hace mucho. El apoyo a la industria es apoyo al emprendimiento, es apoyo a la internacionalización, es apoyo a la innovación, a la capacitación. La innovación es un elemento clave. Aquí sería seguir redoblando esfuerzos", ha apuntado.

Además, ha planteado "eliminar ciertas medidas por ejemplo de suelo fiscal que puede haber, o de techo fiscal, según se mire, y desde luego tener una apuesta clara para que nuestras empresas puedan dinamizar esa inversión y plasmarla en lo que es transferencia de tecnología".

También ha explicado que "el año pasado ya se aprobó una deducción para las inversiones en descarbonización que va muy de la mano de este programa que queremos lanzar ahora de descarbonización industrial".

Por otro lado, ha abogado por "agilizar" los procesos administrativos de implantación de una empresa. "Esto es un sí o sí. Cuando viene una empresa de fuera, mayormente de Asia, y se le plantea lo que es un PSIS o procedimientos administrativos que incluso pueden dilatar los permisos durante tres años es algo que no es entendible", ha indicado.

Irujo ha explicado que hay figuras que van en este sentido dentro del proyecto de ley foral de industria, que está ya en trámite parlamentario.