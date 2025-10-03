Navarra promociona su turismo gastronómico ante una veintena de periodistas e influencers

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra ha organizado una acción promocional del turismo gastronómico de la Comunidad foral con motivo del inicio de la temporada del pimiento del Piquillo de Lodosa, uno de los productos más reconocidos de la gastronomía de la Comunidad foral.

La jornada, realizada en la localidad de Lodosa, ha contado con la participación de representantes locales, de empresas turísticas navarras y de una veintena de periodistas e influencers regionales y nacionales, que suman más de cuatro millones de seguidores en redes sociales interesados en gastronomía, viajes y estilo de vida.

El principal objetivo de esta acción de marketing digital ha sido generar notoriedad de la gastronomía navarra y presentar a la Comunidad foral como "un destino turístico que ofrece un equilibrio perfecto entre paisajes de gran autenticidad, una despensa repleta de productos singulares y la hospitalidad de una sociedad que vive su gastronomía como parte esencial de su identidad".

La jornada, denominada 'El secreto imperfecto de nuestra tierra', ha contado también con la participación de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola; de la directora general de Turismo, Ana Rivas; de la alcaldesa de Lodosa, Laura Remírez; y del presidente de la Denominación de Origen Piquillo de Lodosa, Jesús Aguirre.

La actividad ha comenzado en una finca de cultivo, donde los participantes han podido conocer de primera mano una plantación de pimientos del Piquillo de Lodosa, así como recolectar, asar y degustar algunos de ellos. Seguidamente, el grupo se ha desplazado hasta la cercana Torre de Velasco, recientemente restaurada por el Gobierno de Navarra, donde han conocido una propuesta gastronómica del cocinero navarro Jesús Iñigo, basada en los pimientos del Piquillo de Lodosa.

PLAN DE MARKETING DIGITAL NAVARRA ENOGASTRONÓMICA

Esta acción de promoción turística forma parte del Plan de Marketing Digital Navarra Enogastronómica, financiado con fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este plan prevé una serie de acciones de marketing digital, de creación de contenidos y de promoción en redes sociales con la finalidad de posicionar a la Comunidad foral como "un destino de turismo gastronómico sostenible y responsable, basado en el respeto a la tierra y a sus ciclos naturales". Se impulsa así un modelo turístico que protege el entorno, dinamiza la economía local y ofrece al visitante una experiencia auténtica, alejada de la masificación turística, ha informado el Gobierno foral.