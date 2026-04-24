Navarra recibirá este año 138.618 euros del Gobierno central para "fortalecer" proyectos en materia de memoria

La vicepresidenta Ollo durante la reunión del Consejo Territorial de Memoria - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha participado en el Consejo Territorial de Memoria Democrática, órgano interautonómico en el que ha puesto en valor "la colaboración institucional en materia de memoria histórica".

Navarra, que ha firmado con la secretaria de Estado de Memoria Democrática un convenio bilateral para intercambiar información sobre víctimas del franquismo, recibirá este año, en el marco de esta colaboración institucional, 138.618 euros para impulsar proyectos y programas en materia de memoria democrática, según se ha informado en la reunión celebrada este viernes.

El encuentro, en el que la Comunidad foral ha participado online, ha tratado también otros temas como el banco estatal de ADN o el desarrollo normativo y organizativo de la Ley de Memoria Democrática.

Por otra parte, en el punto del orden del día referido a la creación de un registro y censo de víctimas de la Guerra y de la Dictadura, Ollo ha destacado que con motivo de la reciente visita del Secretario de Estado a Navarra también se firmó este martes un convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) y el Gobierno de Navarra para la actualización en sus respectivos ámbitos territoriales de los mapas de localización de personas desaparecidas y del registro y censo de víctimas al amparo normativo de la ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática y de la ley foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

La Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio está impulsando la confección y mantenimiento del Registro y Censo Estatal de Víctimas, así como la gestión y actualización del Mapa Integrado de localización de personas desaparecidas, y la cooperación con otras administraciones públicas a fin de coordinar los diferentes mapas que puedan existir.

Navarra "tiene un largo camino ya recorrido en este sentido, primero por la iniciativa ciudadana y asociativa, y especialmente a partir de 2015 desde el propio Gobierno de Navarra" a través del Instituto Navarro de la Memoria que depende del departamento dirigido por la vicepresidenta Ana Ollo.

La puesta en marcha, en 2016, del Programa de Exhumaciones por parte del Instituto Navarro de la Memoria -en colaboración con las asociaciones memorialistas y a través de los convenios con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la implicación de NASERTIC- "supuso un gran impulso y una sistematización de la búsqueda, exhumación e identificación de los restos de las personas asesinadas y muertas en cautividad en Navarra tras el golpe de 1936 y durante la dictadura que todavía no habían sido localizadas".

De hecho, el Gobierno de Navarra "está logrando identificar, en la última década mediante el banco público de ADN, al 30% de los cuerpos de víctimas del franquismo que recupera gracias al trabajo del Instituto Navarro de la Memoria, que cuenta con un mapa de 269 fosas además de una amplia base documental en su archivo digital Oroibidea, con referencias a casi 25.000 víctimas del franquismo".

Según el último balance del Plan de Exhumaciones de Navarra, desde 2016, se han realizado 166 actuaciones de las cuales 38 han resultado "exitosas". En estas 38 fosas se han recuperado los restos de un total de 163 personas entre los cuales se han identificado a 47 de ellas.

El Banco de ADN de Navarra, gestionado por la empresa pública Nasertic, cuenta con 418 expedientes abiertos gracias a las muestras aportadas por familias que buscan a sus desaparecidos. Este "bagaje y documentación sitúan a Navarra como un referente en este ámbito".

Esto, unido a que tanto el Estado como el Instituto de la Memoria utilizan la aplicación informática de código abierto, denominada 'Dédalo', permite una "rápida interoperabilidad y la transmisión de información entre las partes", las cuales en el convenio firmado "manifiestan su interés en desarrollar un proyecto común orientado a la actualización del Registro y Censo de víctimas, así como del mapa de localización de personas desaparecidas en sus respectivos ámbitos territoriales".