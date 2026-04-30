Navarra recibirá cerca de 400.000 euros para acciones culturales para infancia y juventud, zonas rurales y salas de cine

La consejera Esnaola, el ministro Urtasun y el resto de consejero autonómicos en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura en el Archivo Histórico de Melilla. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha participado este jueves en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada en Melilla. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presidido el encuentro en el que han participado los consejeros de Cultura de todas la Comunidades Autónomas y en la que, entre otras decisiones, se ha acordado la creación de la Mesa Sectorial de la Música en Vivo.

Durante la reunión han sido aprobados los criterios de reparto y la distribución territorial de la partida de 14,5 millones destinada a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado martes 21 de abril. Un reparto en el que la Comunidad foral recibirá 386.739 euros, para ejecutar acciones dirigidas a la infancia y la juventud, en el ámbito rural o en las salas de cine.

En el encuentro la consejera Esnaola ha subrayado la relevancia de las diferentes transferencias del Ministerio "que van alineadas a las políticas públicas del Gobierno de Navarra y al trabajo que impulsa y promueve la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana". En concreto, Esnaola se ha referido a las acciones de "impulso al desarrollo de proyectos artístico-educativos que fomenten en el alumnado el desarrollo de las capacidades artísticas y creativas; las ayudas para el fomento de la actividad cultural en al ámbito rural, atendiendo a la Ley de Derechos Culturales y por supuesto las que se refieren a las salas de cine, para fomentar el apoyo a las mismas".

ASUNTOS APROBADOS

El Pleno de la Conferencia Sectorial ha aprobado varios asuntos. Entre ellos, la creación de una Mesa Sectorial de la Música en Vivo. Una petición del propio sector, a través de las asociaciones profesionales del ámbito de la música en vivo, que ha señalado la necesidad de "abrir un espacio de diálogo que permita abordar los retos del sector desde una perspectiva cooperativa y con todos los actores implicados".

Esta nueva Mesa Sectorial contribuirá a "mejorar su seguridad jurídica, sostenibilidad, competitividad, así como la cohesión territorial del sector".

El encuentro también ha permitido concretar con los consejeros autonómicos los objetivos, criterios de distribución e importes de las inversiones, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, en el marco del Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, se ha acordado el reparto de una partida de tres millones de euros, de los que 127.004 irán Navarra, que irá dirigida al fomento de la actividad cultural en el medio rural, para su dinamización y diversificación en entornos no urbanos, así como para garantizar el ejercicio de los derechos culturales en todo el territorio. Esta medida tiene como objetivo principal "impulsar y consolidar" estas iniciativas en municipios rurales, así como promover la sostenibilidad a medio y largo plazo de los proyectos que las promueven, "incidiendo en la mejora de la empleabilidad y la competitividad".

Por su parte, las ayudas para proyectos de arte y educación, dirigidos a la población infantil y joven, disponen de una partida de tres millones de euros, 70.003 se transferirán a Navarra, también dentro de las acciones del Plan de Derechos Culturales. Se trata de la segunda edición en la que se financian estos proyectos, con los que se busca "vertebrar alianzas" entre centros educativos y agentes culturales y artísticos para la realización de proyectos de arte y educación que fomenten las capacidades artísticas y creativas del alumnado.

El objetivo de estos proyectos es "contribuir a mejorar el aprendizaje y las competencias en este ámbito desde edades tempranas, adaptándose a las necesidades de cada centro y comunidad educativa". Se trata de "favorecer el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural de manera efectiva y plena desde la infancia".

Por último, 8,5 millones de euros irán dirigidos al sector de la exhibición cinematográfica, destinados a ayudas para las salas de cine y para la creación de audiencias. La Comunidad Foral recibirá 189.732,14 euros para estas acciones. Estas ayudas pretenden "impactar en la diversidad de la oferta que llega a la ciudadanía", en especial en el fomento del cine comunitario y en lenguas cooficiales, así como "contribuir a la sostenibilidad del sector de la exhibición, fomentando el hábito de consumo audiovisual en salas".