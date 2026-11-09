Navarra registra en octubre 84 accidentes de tráfico con víctimas, 7,7% más que en el mismo periodo del año anterior

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en el mes de octubre 84 accidentes de tráfico con víctimas, 7,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Según han indicado desde el Instituto de Estadística de Navarra, no ha habido fallecidos y 107 personas han resultado heridas de las que 12 han sido hospitalizadas. Estas cifras reflejan una disminución de la siniestralidad del 5,6% respecto al mes anterior y un incremento del 7,7% respecto a octubre de 2025.

52 accidentes se han registrado en vías urbanas y 32 en interurbanas. En el caso de vías urbanas la siniestralidad interanual ha disminuido en un 7,1% (4 accidentes con víctimas menos), y en vías interurbanas ha aumentado en un 45,5% (10 accidentes con víctimas más).

Esta información se obtiene del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico mediante la cumplimentación de un cuestionario de tráfico por parte del personal encargado de la vigilancia y el control de tráfico y el apoyo de centros sanitarios cuando es preciso, e informa de la siniestralidad a 24 horas.

AÑO 2026

La siniestralidad acumulada entre enero y octubre de 2026 deja en Navarra 661 accidentes de tráfico con víctimas, de los que 17 han sido mortales y han provocado la muerte de 18 personas y la hospitalización de 110. Además, 692 personas heridas no han requerido hospitalización.

El 59,5% de las personas accidentadas son hombres y el 37,1% mujeres, mientras que a 24 horas del siniestro no se había informado el sexo del 3,4%. En los accidentes de tráfico de vías interurbanas los hombres alcanzan el 72,8% de las personas accidentadas, frente al 26,9% de mujeres.

El 76,1% de las personas accidentadas tienen entre 16 y 64 años, si bien en los accidentes en vías interurbanas alcanzan el 77,6% y en los de vías urbanas el 75,3%. El grupo de menores de 16 años acumulan el 6,6% de la siniestralidad y el grupo de 65 o más años, el 15,7%.

Hasta octubre de 2026, en los accidentes de tráfico en vías urbanas han estado implicados principalmente 'usuarios vulnerables' -personas peatonas o vehículos en los que no existe carrocería- (54,6%), turismos (36,3%) y autobuses (4,5%).

Por su parte, en las vías interurbanas, los vehículos implicados han sido principalmente turismos (57,1%), 'usuarios vulnerables' (28,3%) y camiones de más de 3.500 kg (6,6%).

El 70% de la siniestralidad corresponde a vías urbanas. Un 51,8% de las personas heridas hospitalizadas y un 67,9% de las heridas no hospitalizadas corresponden a accidentes en vías urbanas.