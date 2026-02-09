Navarra ha registrado en enero 47 accidentes de tráfico con víctimas, un 28,8% menos que en el mismo periodo de 2025

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en enero 47 accidentes de tráfico con víctimas, 1 persona ha resultado fallecida y 62 heridas -de las que 8 han sido hospitalizadas-. Estas cifras reflejan una reducción de la siniestralidad del 16,1% respecto al mes anterior y del 28,8% respecto a enero de 2025.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), 33 accidentes se han registrado en vías urbanas y 14 en vías interurbanas.

En el caso de vías urbanas, la siniestralidad ha disminuido en un 32,7% (16 accidentes con víctimas menos), y en vías interurbanas ha disminuido en un 17,6%, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta información se obtiene del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico mediante la cumplimentación de un cuestionario de tráfico por parte del personal encargado de la vigilancia y el control de tráfico y el apoyo de centros sanitarios cuando es preciso, e informa de la siniestralidad a 24 horas.

La siniestralidad a lo largo del primer mes de 2026 deja en Navarra 47 accidentes de tráfico con víctimas, de los que 1 ha sido mortal y ha provocado 1 persona fallecida y 8 hospitalizadas. 54 personas heridas no han requerido hospitalización.

El 65,1% de las personas accidentadas son hombres y el 33,3% mujeres, mientras que a 24 horas del siniestro no se había informado el sexo del 1,6%.

En los accidentes de tráfico de vías interurbanas los hombres alcanzan el 75% de las personas accidentadas, frente al 25% de mujeres.

El 81% de las personas accidentadas tienen entre 16 y 64 años, si bien en los accidentes en vías interurbanas alcanzan el 89,3% y en los de vías urbanas el 74,3%. Los menores de 16 años acumulan el 6,3% de la siniestralidad y los de 65 o más años, el 11,1%.

En cuanto a los vehículos implicados, en enero, en los accidentes de tráfico en vías urbanas han estado implicados principalmente usuarios vulnerables -usuarios de vehículos en los que no existe carrocería - (57,6%), turismos (33,3%) y furgonetas (6,1%), mientras que en las vías interurbanas los vehículos implicados han sido principalmente turismos (64,3%), usuarios vulnerables (14,3%) y furgonetas, camiones de hasta 3.500 kilogramos y camiones de más de 3.500 kilogramos (7,1% cada uno de ellos).

En función del tipo de vía, el 70,2% de la siniestralidad en enero corresponde a vías urbanas. Un 50% de los heridos hospitalizados corresponde a accidentes en vías interurbanas, y el 61,1% de los heridos no hospitalizados en vías urbanas.