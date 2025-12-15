Navarra registró en 2024 un total de 8.375 despidos de trabajadores, un 6,7% más que el año anterior

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el año 2024 se registraron en Navarra 8.375 despidos, un 6,7% más que el año anterior, afectando a 8.234 trabajadores con 4.146 empresas involucradas.

La indemnización media se situó en 9.585,7 euros, un 10,3% más que en 2023, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

De los 8.375 despidos que se produjeron, 4.308 correspondieron a hombres, con una indemnización media de 11.222 euros, y 3.447 despidos a mujeres, con una indemnización media de 8.814,6 euros. Los despidos no clasificados por sexo supusieron un 7,4% del total.

Un total de 5.011 despidos correspondieron a personas de nacionalidad española, con una indemnización media de 11.676,4 euros, mientras que 1.018 despidos correspondieron a personas de nacionalidad extranjera, con una indemnización media de 3.500,1 euros. Los despidos no clasificados por nacionalidad supusieron un 28% del total.

El número de despidos va desde los 134 en el grupo de edad de 16 a 19 años, hasta los 1.759 entre los más mayores de 55 y más años, siendo la cifra más alta de despidos 1.864 en el grupo de edad de 45 a 54 años.

La cantidad indemnizada crece paulatinamente a medida que aumenta la edad de la persona despedida, desde los 331,1 euros de las personas entre 16 y 19 años, a los 19.832,5 euros de las personas de 55 y más años. Los despidos no clasificados por grupos de edad supusieron un 7,4% del total.

El mayor número de despidos se produjo en el sector Servicios, seguido de Industria, Construcción y Agricultura, con 3.869, 1.477, 494 y 160 despidos, respectivamente.

La indemnización media más alta se dio en la Industria, seguida de Servicios, Construcción y Agricultura, con 19.614, 7.648,3, 5.829,2 y 3.363,9 euros, respectivamente. Los despidos no clasificados por sector de actividad supusieron un 28,4% del total.

El mayor número de despidos corresponde a personas con contrato indefinido a tiempo completo (3.800 trabajadores afectados) y el menor a personas con contrato temporal a tiempo parcial (194 trabajadores afectados).

La indemnización media más alta es de 14.116,3 euros para las personas con contrato indefinido a tiempo completo, mientras que la más baja es de 2.371,4 euros para las personas con contrato temporal a tiempo completo. Los despidos no clasificados por tipo de contrato supusieron un 28,5% del total.

En el conjunto de España, el número de despidos en 2024 fue de 643.681, lo que supuso una subida con respecto al año anterior del 6,1%, afectando a 628.656 trabajadores con 297.943 empresas involucradas. La indemnización media se situó en 8.033,5 euros, un 20,0% más que en 2023.

Por tipo de despido, en Navarra el mayor número correspondió a causas objetivas de la empresa con 4.809 despidos, seguido de los despidos disciplinarios individuales, con 1.877 despidos.

La indemnización media más alta se dio en los despidos colectivos, con 22.729 euros, seguido de los despidos por causas objetivas del trabajador con 12.187,8 euros. Los despidos no clasificados por tipo de despido supusieron un 7,9% del total.

Si se analiza el número de despidos y su coste según el tipo de despido y el sector económico, se puede observar que el mayor número de despidos por causas objetivas de la empresa se dio en el sector Servicios, con 2.438 despidos, situándose su indemnización media en 7.488,7 euros.

En Industria, la indemnización media más alta se situó en 34.311,6 euros en despido colectivo, y en 10.672,6 euros la más baja, en despido disciplinario individual.

En Agricultura, sector en el que se detectaron las indemnizaciones más bajas, oscilaron entre 2.703,2 euros en despido por causas objetivas de la empresa y 12.855 euros en despido por causas objetivas del trabajador.

Las personas que tenían un contrato indefinido a tiempo completo recibieron las indemnizaciones más altas independientemente del tipo de despido, mientras que las personas con contratos temporales a tiempo completo recibieron las indemnizaciones más bajas en el despido disciplinario individual y en el despido por causas objetivas del trabajador.

Así, las personas que tenían un contrato indefinido a tiempo completo despedidas en un despido colectivo percibieron una indemnización media de 30.912,1 euros, mientras que las personas con un contrato temporal a tiempo completo con un despido disciplinario individual percibieron una indemnización media de 2.069,0 euros.

De las 4.146 empresas involucradas en los despidos, las empresas del sector Servicios fueron las que más despidos realizaron (2.158), seguido de las empresas del sector Industria (577) y de la Construcción (310). Las empresas de Agricultura fueron 101. Las empresas que realizaron despidos no clasificadas por sector de actividad supusieron un 24,1% del total.

Respecto a la incidencia de los despidos, cabe destacar que en 79 empresas la incidencia fue del 100% de los trabajadores, aunque la incidencia entre el 10% y el 49% de personas trabajadoras despedidas concentra el mayor número de empresas, con 970.