Navarra registró en 2025 un aumento de homicidios y asesinatos y un descenso de delitos contra la libertad sexual

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos policiales que operan en Navarra registraron en 2025 un total de 35.787 infracciones penales, un 0,2% menos que en 2024. Los delitos contra la libertad sexual descendieron en un 16,6% (de 482 a 402), y aumentaron en un 125% los homicidios dolosos y asesinatos consumados (de 4 a 9).

La tasa de criminalidad se sitúa en 52,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, medio punto por debajo de 2024, y dos puntos por encima de la media nacional.

Son datos del Balance de Criminalidad que ha publicado el Ministerio del Interior y que recoge la evolución de la criminalidad registrada en España en 2025 por los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra), y también por aquellos Cuerpos de Policía Local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre enero y diciembre, descendieron en un 16,6% los delitos contra la libertad sexual (de 482 a 402). Entre ellos, las agresiones sexuales con penetración se mantuvieron sin apenas variaciones (de 72 a 73), mientras que bajaron en un 19,8% los demás delitos contra la libertad sexual (de 410 a 329).

También lo hicieron, en un 15,5%, los delitos por tráfico de drogas (de 226 a 191). El descenso fue del 9,8% en el caso de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (de 1.465 a 1.322) y, dentro de ellos, los robos con fuerza en domicilios bajaron un 8% (de 1.073 a 987).

En el lado contrario, el año pasado aumentaron en un 125% los homicidios dolosos y asesinatos consumados (de 4 a 9). Y subieron en un 100% los secuestros, al pasar de 0 a 2.

El incremento ha sido del 23,9% en el caso de los robos con violencia e intimidación (de 472 a 585); y del 23,8% en el supuesto de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (de 488 a 604).

Entre enero y diciembre, aumentaron, además, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa y lo hicieron en un 13,6% (de 22 a 25). Y en un 12,4% lo hicieron las sustracciones de vehículos (de 169 a 190).

Se mantuvieron sin apenas variaciones los hurtos, que suben un 1,1% (de 8.280 a 8.374) y el resto de la criminalidad convencional, que lo hace en un 1,8% (de 17.272 infracciones a 17.583).

De esta manera, la criminalidad convencional aumentó un 1,4% entre los meses de enero y diciembre, mientras que la cibercriminalidad bajó un 7% (de 6.992 a 6.500 infracciones). Así, descendieron las estafas informáticas en un 6,2% (de 6.090 a 5.715), mientras que el resto de ciberdelitos cayó un 13% (de 902 a 785).

El Balance de Criminalidad recoge el desglose de municipios de más de 20.000 habitantes: en el Valle de Egüés, el número de infracciones penales se mantuvo sin variaciones (698) y la tasa de criminalidad es de 30,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes; en Pamplona, las infracciones penales subieron un 4,8% (de 15.490 a 16.239) y la tasa de criminalidad es de 77,7; en Tudela, bajaron un 11% (de 2.892 a 2.575 infracciones penales) y la tasa de criminalidad es de 66,2; y en Burlada, el número de infracciones penales descendió un 7,1% (de 760 a 706), con una tasa de criminalidad de 33,2 infracciones por cada 1.000 habitantes.