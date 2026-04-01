Navarra registró en 2025 un superávit de 575 millones de euros y redujo su deuda al 9,4%

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Navarra registró el año pasado un superávit de 575 millones de euros, equivalente al 2,04% del PIB, según cifras avanzadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Además, redujo su deuda al 9,4% sobre el PIB, según los datos del Banco de España.

Así lo ha dado a conocer en la rueda de prensa posterior a la sesión Gobierno el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, quien ha precisado, sobre estas cifras, que "todavía estamos a expensas de conocer el detalle de los ajustes en términos de contabilidad nacional".

El consejero ha explicado que este dato "viene marcado por el concepto diferente" que ha aplicado la IGAE en relación con la deducción extraordinaria de los mutualistas que "aún estamos discutiendo en la parte técnica entre administraciones, dado que el criterio contable de Navarra difiere del Estado".

Por otro lado, según el Banco de España, Navarra cerró el 2025 con un 9,4% de deuda sobre el PIB. "Ningún otro territorio tiene mejor porcentaje que Navarra y se confirma la senda reduccionista de la deuda pública, colocándonos ya a niveles del año 2010", con 2.647 millones de euros, ha destacado Arasti.

El consejero ha resaltado la "gestión responsable y ambiciosa" del Gobierno de Navarra. "Responsable porque queda claro que seguimos muy comprometidos con esta y nuestras próximas generaciones y ambiciosa porque no por ello estamos perdiendo ni un ápice de capacidad a la hora de afrontar gastos y elaborar año tras año presupuestos expansivos que nos permiten afrontar los retos que se nos presentan en el día a día", ha subrayado.