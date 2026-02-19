Navarra registró la constitución de 5.868 hipotecas sobre viviendas en 2025, un 5,7% más que en 2024

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas sobre viviendas en Navarra en el conjunto del año 2025 fue de 5.868, un 5,7% superior al año anterior, según datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

El capital total prestado asciende a 872,5 millones de euros, un 22,8% más que en 2024, y el importe medio en el conjunto del año se sitúa en 148.826 euros, un 14,5% más que en el año anterior.

En el conjunto de España, el número de hipotecas sobre viviendas en 2025 aumenta un 17,8% situándose en 501.073. El capital total prestado en España registra un aumento del 32,6% y el importe medio es de 163.738 euros, un 12,6% más que el año anterior.

En el año 2025 se registraron 7.338 constituciones de hipotecas sobre fincas en Navarra inscritas en los registros de la propiedad, siendo un 5,4% superior al conjunto de hipotecas del año anterior.

El capital total prestado aumenta un 18,5% respecto a 2024, hasta situarse en 1.429,6 millones de euros y el importe medio es de 195.267 euros, un 9,5% superior al año anterior.

DICIEMBRE

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en el mes de diciembre es de 548, con un incremento del 25,4% respecto al mismo mes de 2024. Respecto al mes anterior, la tasa de variación mensual se sitúa en el 20,7%.

El capital total prestado en Navarra para las hipotecas sobre viviendas en diciembre es de 91,9 millones de euros registrando un aumento del 46% respecto al mismo mes de 2024.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en Navarra durante el mes de referencia aumenta un 16,5% respecto a diciembre del año anterior y se sitúa en 167.659 euros.

En España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en diciembre aumenta un 17,4% respecto al mismo periodo de 2024. El importe medio de dichas hipotecas aumenta un 13,5% y se sitúa en 172.535 euros.

En total, en el mes de referencia, se registraron 654 constituciones de hipotecas sobre fincas en Navarra inscritas en los registros de la propiedad -siendo 517 en el mismo mes del año anterior- de las que 651 son urbanas y 3 son rústicas. Dentro de las urbanas hay 548 viviendas, 1 solar y 102 'otras urbanas'.

El capital total prestado para el conjunto de las nuevas hipotecas constituidas en la Comunidad Foral aumenta un 49,1% respecto al mismo mes de 2024, hasta situarse en 111,3 millones de euros.

El importe medio del conjunto de hipotecas constituidas en Navarra en diciembre es de 170.205 euros, un 17,8% superior al del mismo periodo de 2024.