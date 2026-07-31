Navarra renueva las condiciones de acceso a la vivienda protegida, con nuevas modalidades y requisitos actualizados

Cartel de la campaña de comunicación con las novedades en el Censo de vivienda protegida. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra ha renovado las condiciones del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida, que entrarán en vigor a partir de septiembre y que permiten ampliar las modalidades de vivienda protegida, adaptar los requisitos a las nuevas realidades sociales y mejorar los procedimientos de adjudicación.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha presentado este viernes las novedades "cuyo objetivo es garantizar que más gente pueda acceder a una vivienda protegida en Navarra, ampliando las opciones de acceso, abriendo el censo a nuevos perfiles de renta y reforzando su función social".

Alfaro ha estado acompañada por la directora general de Vivienda, Elga Molina, que también ha presentado la campaña de comunicación que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra para informar a la ciudadanía sobre las nuevas condiciones, cómo afectan a sus derechos y puedan actualizar así sus solicitudes.

Una de las novedades más destacadas afecta a las viviendas destinadas al alquiler y alquiler asequible cuyas adjudicaciones de las reservas generales se realizarán por sorteo a partir de septiembre. Según ha explicado la consejera, "lo que se pretende con esta modificación es alternar diferentes tipologías familiares y sociales y diferentes tramos de renta en las distintas promociones". Alfaro ha aclarado asimismo que para las reservas especiales (personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o de terrorismo, familias numerosas, etc.) se mantiene el sistema de adjudicación por baremo.

El sorteo de las viviendas en alquiler será público y ante notario, y se realizará entre las personas incluidas en la reserva general que se distribuirán en cuatro grupos en función de su edad y de si están o no empadronadas en el municipio de la promoción. Así, se diferenciará entre personas jóvenes (de 35 años o menos) y de 60 años o más empadronadas, personas de esos mismos tramos de edad no empadronadas, personas empadronadas y resto de personas. Cada solicitante participará únicamente en el grupo que le corresponda y optará exclusivamente a las viviendas cuyo número de dormitorios coincida con el que especificó en la solicitud al censo.

En cuanto a las nuevas modalidades de vivienda protegida, destaca la compra de vivienda protegida en derecho de superficie, una opción que otorga la propiedad de la vivienda durante un tiempo determinado, pero no la propiedad del suelo. Esta nueva modalidad se suma al alquiler asequible, que entró en vigor a principios de este año para ampliar el acceso a rentas medias, permitiendo inscribirse a hogares que antes quedaban fuera, según han explicado.

CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE ACCESO

La reforma también introduce cambios de los requisitos de acceso, especialmente en los tramos de renta, donde han aumentado los ingresos mínimos solicitados: 5.000 euros para el alquiler, 19.000 euros para la compra de VPO y 24.000 euros para la compra de VPT. Además, se ha elevado hasta los 100.000 euros el límite de ingresos procedentes de transmisiones patrimoniales que pueden tener las personas solicitantes.

Por otra parte, se amplía la consideración de las unidades familiares al incluir a las personas convivientes que residan junto con hijos comunes, aunque no exista vínculo matrimonial ni se haya constituido formalmente una pareja estable.

También se actualizan las reservas específicas, ya que desaparece el requisito mínimo del 40% de discapacidad para las personas con discapacidad motriz grave, y las familias numerosas contarán con dos tipos de reserva diferenciadas: general y especial.

Finalmente, se establece que la renuncia a una vivienda adjudicada en régimen de propiedad supondrá una exclusión en el censo de tres años, mientras que la renuncia a una vivienda en régimen de alquiler o alquiler asequible conllevará una exclusión de dos años.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Asimismo, se ha diseñado una nueva aplicación del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida, "más sencilla, ágil e intuitiva", que centraliza todos los trámites relacionados con la adjudicación de vivienda protegida. Las personas ya inscritas pueden acceder para revisar sus solicitudes, comprobar que cumplen todos los requisitos y actualizar, si fuera necesario, sus preferencias.

Se recuerda que la inscripción en el Censo de Vivienda Protegida es un requisito imprescindible para acceder a una vivienda protegida. La inscripción para la compra de vivienda es obligatoriamente online, a través de la ficha del Catálogo de Trámites del Gobierno de Navarra, y quienes necesiten realizar gestiones de forma presencial deberán solicitar cita previa, bien a través de la web de Nasuvinsa(para las oficinas de Pamplona y Tudela) o llamando por teléfono 848 420 600.

Para dar a conocer estas novedades, el Gobierno de Navarra desarrollará a partir del próximo 3 de agosto una campaña de comunicación que se difundirá a través de redes sociales, prensa escrita y digital, radios y marquesinas de Pamplona y Comarca, Tudela, Estella-Lizarra y Tafalla. También se distribuirá material informativo, como carteles y trípticos, en las oficinas de atención al público de la Dirección General de Vivienda y de Nasuvinsa.