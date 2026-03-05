Navarra será la sede del V Encuentro Nacional de Datos Abiertos bajo el lema 'Aprende y emprende'

Joseba Asiáin, director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, en la clausura del último encuentro estatal de datos abiertos. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Presidencia e Igualdad, organiza este año el V Encuentro Nacional de Datos Abiertos (ENDA), la cita de referencia a nivel estatal para el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas en torno a los datos abiertos. Tras las ediciones anteriores celebradas en distintos territorios -la última de ellas en Canarias- Navarra toma el testigo y acogerá la jornada el próximo 8 de mayo de 2026 en el Refectorio de la Catedral de Pamplona.

Bajo el lema 'Aprende y emprende', esta quinta edición pone el foco en la relación entre los datos abiertos, la educación y el emprendimiento. En cómo la información pública "puede convertirse en una palanca real de transformación del talento, la innovación y el desarrollo económico y social". El ENDA reúne a administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales, junto a universidades, empresas y organizaciones especializadas del ecosistema del dato.

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, será el encargado de inaugurar esta jornada, en la que "se pondrá de relieve el papel estratégico de Navarra como impulsora de políticas de datos abiertos y su apuesta por un modelo de gobernanza basado en la transparencia y la reutilización del dato", señalan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

La jornada contará también con una charla inaugural a cargo del catedrático del Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Mikel Galar, quien abordará la confluencia entre los datos abiertos y la IA, una de las grandes revoluciones de la transformación digital del presente.

CINCO MESAS DE TRABAJO SOBRE DATOS ABIERTOS E IA

El programa de la jornada, cuyo conductor será Marc Garriga, CEO de DesideDatum; se articula en torno a varias mesas de trabajo que abordarán los distintos ámbitos de aplicación de los datos abiertos y la IA.

Tras la ponencia inaugural se desarrollará en la mesa 1 bajo el título 'Relación entre educación, emprendimiento y empleo'. Estará moderada por Itziar Berrospe, directora del Servicio de Avance Digital del Gobierno de Navarra, y contará como ponentes con Luis Calatayud, director general de Digitalización y Servicios Educativos; Garbiñe Basterra, directora general de Transición Energética y Digital; y María Esther Fernández, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.

En la mesa 2 os se analizará 'El papel de las AAPP en la reutilización de los datos'. El coloquio estará moderada por Borja Colón, de la Diputación de Castellón, y reunirá a Josep Miquel Salgado, de la Diputación de Barcelona; Mª Jesús Fernández, del Ayuntamiento de Zaragoza; y María Candelaria Alonso, del Gobierno de Canarias.

Por su parte, la mesa 3 analizará el tema 'Emprendimiento y datos abiertos: visión y futuro'. Estará moderada por Jon Arrizabalaga, coordinador del Polo de Innovación Digital IRIS Navarra; y contará con la participación de David Cabo, de Civio; Patricio del Boca, de Open Knowledge Foundation; y Olga Quirós, de ASEDIE.

Tras el almuerzo, la mesa 4 abordará el 'El poder de los datos en la educación'. Será moderada por la profesora y doctora en Matemáticas de la UPNA, Ana Burusco y contará con Alberto Abella, de FIWARE; Fernando Gualo, de DQTeam; y Pilar León, de la Universidad de Navarra (UN).

Finalmente, la mesa 5 disertará sobre la 'Evolución de las políticas de Datos Abiertos'. Estará moderada por Uxua Domblás, directora de Gobierno Estratégico y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, y en la que participarán Sonia Casto, de Red.es; Marisol Escribano, de la Junta de Castilla-La Mancha; así como Cristina Puente, de la Junta de Andalucía.

La jornada se celebrará de 9.30 a 17.15 horas. El programa completo, con la información actualizada sobre los ponentes, está disponible a través de la página web encuentrosdatosabiertos.es. Las inscripciones están ya abiertas.

El V Encuentro Nacional de Datos Abiertos se consolida como un encuentro itinerante de referencia estatal que, edición tras edición, impulsa la colaboración entre instituciones y agentes del ecosistema del dato.