Navarra Suma advierte de "la utilización de test rápidos de fiabilidad dudosa" y solicita su sustitución

PAMPLONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha advertido de "la utilización en la Comunidad foral de test rápidos de fiabilidad dudosa" y ha solicitado al Gobierno de Navarra que "los sustituya por otros que sean válidos".

La coalición ha afirmado, en un comunicado, que "estos test, comprados y distribuidos por el Ministerio de Sanidad, se están utilizando para la detección de infección por coronavirus en profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como en trabajadores y convivientes de residencias de ancianos y residencias de discapacidad y no están validados para la detección de infección por coronavirus en personas asintomáticas".

Según ha indicado, "de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, dichos test solo tienen que usarse en el ámbito de la investigación y no deben utilizarse para la toma de decisiones clínicas". Y ha remarcado, además, que "desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica han recordado que la información comercial que marca el fabricante no es fiable y tampoco recomiendan estos test en profesionales sanitarios, sociosanitarios ni en centros residenciales".

Asimismo, Navarra Suma ha considerado "insuficiente" la estrategia del Gobierno de Navarra en la realización de test para afrontar la pandemia con éxito", por lo que han trasladado al Ejecutivo una serie de propuestas para complementarla.

En concreto, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP propone "gestionar directamente y sin demora la solicitud de test PCR a pacientes con síntomas desde el 112, el teléfono del servicio de consejo sanitario habilitado para consultas fuera del horario del centro de salud o desde cualquier servicio de urgencias extrahospitalario", ya que "el protocolo que se está siguiendo hasta ahora solo contempla desde los hospitales y los centros de Atención Primaria".

También ha planteado que "a todas las personas que pasen la enfermedad se les realice PCR de seguimiento y no se les dé el alta para su incorporación a su vida normal y laboral hasta que la prueba sea negativa y haya seguridad de no contagio" y que "se proceda al aislamiento y realización de forma inmediata de PCR a todos los contactos de casos confirmados". "Hasta ahora el Gobierno no ha realizado ninguna prueba en contactos de casos de coronavirus", ha señalado.

Igualmente, NA+ ha pedido que "los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas puedan solicitar directamente PCR a los servicios de salud; que "las empresas puedan realizar PCR y test de inmunidad en coordinación con el sistema público de salud" y que "se realicen de forma periódica PCR y test de inmunidad fiables a convivientes en centros residenciales, profesionales sanitarios y sociosanitarios, trabajadores de instituciones cerradas, otros servicios esenciales (policía, bomberos...), personas vulnerables, trabajadores de los Servicios de Atención a Domicilio y Trabajadores al cuidado de personas mayores, dependientes o vulnerables.

Desde Navarra Suma han remarcado que "los países que más éxito han tenido han realizado test masivos e identificación, aislamiento y seguimiento de casos confirmados".

Y ha considerado que "con la implantación de estas medidas se podrá detectar antes a personas infectadas que puedan contagiar a otras, teniendo en cuenta que los dos días previos a empezar con síntomas es un periodo de alta contagiosidad y que entre un 18 y un 44% de las personas pasan la enfermedad de forma asintomática y también contagian sin conocerlo".

Por último, NA+ ha solicitado al Departamento de Salud que, además del estudio de seroprevalencia que coordina el Ministerio, "realicen en Navarra un estudio propio más ambicioso que contribuya a un mayor conocimiento de la foto real de la pandemia en Navarra y permita afrontar mejor la desescalada y la respuesta a futuros rebrotes sin errores".