Navarra Suma dice que "ni un guardia civil ni un policía nacional se va a ir" de la Comunidad foral

Publicado 23/04/2019 13:30:00 CET

PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Navarra Suma al Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "ha disfrazado" la demanda del traspaso de tráfico como una "reivindicación competencial" que "no es otra cosa que el intento de expulsar de Navarra a la Guardia Civil y a la Policía Nacional" y ha asegurado que "ni un guardia civil ni un policía nacional se va a ir" de la Comunidad foral.

Sergio Sayas y el diputado de Ciudadanos en el Congreso Miguel Gutiérrez, acompañados de integrantes de la candidatura Navarra Suma, se han reunido este martes en Pamplona con organizaciones de sindicatos de Policía Foral, Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil.

Sergio Sayas ha señalado, en una intervención ante los medios de comunicación, que el Gobierno de Navarra ha estado durante esta legislatura "mucho más preocupado de proteger a los agresores que de defender a los policías, lo hemos visto con casos como el palacio Marqués de Rozalejo o Alsasua, y la verdad es que no es nada sorprendente cuando esta comunidad tiene el dudoso honor de tener una consejera del Interior de Bildu".

Según el candidato de Navarra Suma, el Gobierno foral "ha tenido un claro objetivo, que es expulsar de Navarra a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ese es el objetivo de Uxue Barkos, y nosotros le decimos que de Navarra no se va a ir ni un guardia civil ni un policía nacional, porque a los únicos a los que les sobra la policía es a los delincuentes, a los demás la policía nos da seguridad".

En su opinión, "han disfrazado de reivindicación competencial lo que no era otra cosa que el intento de expulsar de Navarra a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y nosotros le decimos con claridad que con nosotros no cuente y que no cuente tampoco con la voluntad de la gran mayoría de ciudadanos navarros, que agradece y respeta la tarea que en esta tierra han hecho todos los cuerpos policiales".

CIUDADANOS, CONTRA EL TRASPASO DE TRÁFICO

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha considerado que "no puede ser que el Gobierno navarro pretenda la salida de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Navarra, no lo vamos a permitir, porque no se trata de ceder competencias para generar diferencias entre españoles, se trata de gestionar bien las competencias que se ceden para trabajar en el interés común de todos los españoles y no solo en el interés o los privilegios de unos cuantos".

Sobre el traspaso de tráfico a Navarra, ha afirmado que "no estamos a favor de que se produzca ese traspaso competencial porque la transferencia de competencias no debe negociarse territorio a territorio, debe ser parte de un proyecto común". "Es necesaria una nueva ley que sustituya a la de 1986 y en la que queden claras todas las competencias de todas las policías. Hace falta un nuevo marco legal en el que estemos todos los partidos de acuerdo y que ese sea el marco competencial que habrá de desarrollarse posteriormente en aquellas Comunidades donde haya policías autonómicas", ha indicado.

Sergio Sayas ha precisado que "hay que distinguir entre la titularidad de la competencia y la prestación del servicio" y ha afirmado que "una cosa es que Navarra tenga la titularidad de la competencia, algo que sí queremos negociar con el Gobierno, y otra cosa es que eso signifique la desaparición de la Guardia Civil o de la Policía Nacional de Navarra, algo que no va a ocurrir nunca".

RECHAZO A LA LEY DE 'ABUSOS POLICIALES'

En otro orden de cosas, el diputado de Ciudadanos ha expresado su rechazo a la ley navarra de 'abusos policiales', aprobada en marzo por el Parlamento de Navarra. Ha calificado la norma como "inaceptable" y ha asegurado que "si gobernamos derogaremos esa ley desde el primer momento, porque no puede ser que unos señores que ni son jueces ni son nada decidan si se ha cometido un abuso o no con una persona detenida o retenida por la policía, lo único que se pretende con esa ley es blanquear el terror etarra de los años más duros y poner en el mismo plano de comparación a los que sufrieron el acoso de los terroristas con los que lo cometieron".

Por último, Miguel Gutiérrez se ha comprometido a desarrollar una enmienda recogida en los Presupuestos Generales del Estado para que pueda materializarse la jubilación anticipada en la Policía Foral.