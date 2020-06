Navarra Suma y Geroa Bai critican al Ministerio de Educación por decir "una cosa y la contraria"

PAMPLONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, y la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, han criticado este jueves al Ministerio de Educación por decir "una cosa y la contraria" respecto al regreso a las aulas en el mes de septiembre, después de que anunciara inicialmente que el regreso sería con 15 alumnos por aula y posteriormente modificara ese planteamiento e incrementara esa cifra.

En declaraciones a los medios en el Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "es otro bandazo" del Ministerio. "Hace un mes dijo que solo iban a volver 15 alumnos y ahora se dice otra cosa. Que no nos mareen, que ya vale de dar bandazos, de decir un día una cosa y 15 días después la contraria. Esto afecta a miles de familias en Navarra, a todo el colectivo de profesionales, a centros públicos y concertados. Que se hable con ellos y que se llegue a un acuerdo que sea definitivo", ha indicado.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "no podemos, en un ámbito tan sensible como el de la educación, dar una noticia y dos semanas después decir lo contrario", por lo que ha pedido al Ministerio "un mínimo de firmeza, de análisis, de reflexión y de convicción en lo que se está diciendo antes de lanzar propuestas". "No cabe hacer afirmaciones, una y la contraria, en un ámbito tan sensible", ha dicho.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra "tiene todos los escenarios contemplados" y ha deseado que "la comunidad educativa vuelva a las aulas con seguridad plena en la salud de nuestros niños y niñas".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que "las autoridades educativas de Navarra, que para eso tenemos competencias plenas, deberán analizar la situación con criterios sanitarios" y valorar "cómo se produce la reincorporación y el inicio del curso escolar".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez se ha mostrado a la espera de una reunión entre la ministra de Educación y las Comunidades Autónomas para que se concrete el regreso a las aulas y ha afirmado que debe primar "ante todo la seguridad", si bien ha destacado que "la educación presencial es mucho mejor que la educación a distancia".