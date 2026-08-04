Navarra tiene ejecutados o en ejecución 1.379 millones de euros de fondos europeos que alcanzan a 21.942 beneficiarios

Archivo - La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra tiene ejecutados o en ejecución fondos europeos por valor de 1.379 millones de euros, de los cuales, 946 son gestionados por la Administración General del Estado y el resto, 433, son adjudicados por el Gobierno foral.

Así lo ha dado a conocer este martes la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, en una rueda de prensa sobre la gestión del Ejecutivo central en el primer semestre y la ejecución de los fondos europeos.

Según ha señalado, el número de beneficiarios asciende a 21.942 entre empresas, particulares, centros de investigación o universidades. La mayoría de los adjudicatarios (el 78,1%) son microempresas y pymes seguidas por los hogares (19,4%).

Los distintos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) dejan hasta el momento inversiones en Navarra que superan los 423 millones de euros.

De ellos, 134 millones corresponden al PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado); 103, al PERTE ERHA (Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento); 74,5, al PERTE de Salud de Vanguardia; 39,4 millones corresponden al PERTE de Economía Social y de los Cuidados; 33,1, al del Sector Agroalimentario ; 25,6, al PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua; 10,9, al PERTE Aeroespacial; 1,2 millones, al PERTE Chip de microelectrónica y semiconductores; 1,1, al Naval; y 1 millón más al de Economía Circular.

Echeverría también ha hecho referencia a algunas de las inversiones acometidas por los distintos ministerios en los últimos años. Así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 504 millones de euros en la Comunidad foral desde 2019, "más del triple que durante el gobierno del PP", con un "impulso decidido" a la llegada de la alta velocidad.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Turismo ha consignado a Navarra 297,85 millones de euros desde 2019, "un 185 por ciento más que en los siete años de gobierno popular".

La inversión en Vivienda ha sido de 67,4 millones de euros, de modo que "el dinero procedente del Estado está permitiendo, por ejemplo, la construcción de 320 viviendas y la rehabilitación de otras 4.622".

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha destinado a Navarra 247,6 millones de euros: "se ha pasado de 14,6 millones en 2018 a 30,7 en 2026". Echeverría ha destacado la inversión "histórica" en Formación Profesional, con 112 millones de euros que han permitido financiar 16.238 nuevas plazas desde 2020.

En Derechos Sociales, la delegada del Gobierno ha remarcado que el cambio de modelo en la atención a la dependencia "supone duplicar la aportación estatal a Navarra para financiar el nivel mínimo: serán 40,7 millones en 2026 y 53,4 millones en 2027". Para finales del año que viene "habrá un incremento de 3.405 personas beneficiarias y una reducción del 20,4 por ciento de la lista de espera".

En Justicia, este año se han creado 6 nuevas plazas de jueces y una de fiscal, que suman más que las creadas en la última década. Por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las actuaciones en Navarra alcanzan los 546,5 millones de euros en proyectos, instalaciones y centros de I+D+I entre 2018 y 2025.

Además, se ha dado un "fuerte impulso a la digitalización", de modo que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha invertido 145,7 millones de euros en estos años "frente a los 7,4 millones del gobierno del Partido Popular". El Kit Digital alcanza los 45.449 beneficiarios en Navarra, con ayudas por valor de 53,6 millones.

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

Echeverría ha repasado, además, algunos indicadores económicos y sociales. Entre otras cuestiones, se ha referido al empleo, con la afiliación a la Seguridad Social "en máximos" al llegar a las 323.243 personas en junio, "41.178 más que en el mismo mes de 2018".

Al mismo tiempo, "y gracias a la reforma laboral, crece el número de contratos indefinidos y lo hace en Navarra en un 134,5 por ciento al alcanzar los 60.024".

De igual modo, la "progresiva revalorización del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros actuales beneficia a 22.300 personas asalariadas en la Comunidad foral". Además, la pensión media se ha incrementado en Navarra en 526,17 euros desde junio de 2018 y alcanza los 1.755,75 euros.

En lo relativo al Ingreso Mínimo Vital, orientado a favorecer la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad y a combatir la pobreza infantil, ha beneficiado desde su puesta en marcha, en 2020, a 40.750 personas en Navarra. Mientras que el Bono Social Eléctrico para consumidores vulnerables llega a 22.176 personas.

Echeverría ha destacado el "compromiso" del Gobierno de España con Navarra y "la profunda transformación que ha experimentado la Comunidad foral a lo largo de estos años de gobierno socialista". Según ha indicado, "en un contexto internacional muy complejo", España "crece, España avanza".

Echeverría ha asegurado que frente a quienes "se dedican a polarizar, a lanzar bulos y a crear una imagen irreal de parálisis, los datos ahí están" y ha añadido que "España es la gran economía de la Unión Europea que más crece y trabajamos cada día para que ese crecimiento llegue al conjunto de la ciudadanía".