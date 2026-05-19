Navarra tiene "una posición económica sólida" pero desde 2008 pierde "dinamismo", según un informe encargado por el INI

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que una de las principales conclusiones del estudio sobre la economía navarra encargado por el Instituto Navarro de Inversiones (INI) a la consultora KPMG es que la Comunidad foral "sigue partiendo de una posición económica sólida, pero desde 2008 observamos una pérdida progresiva de dinamismo relativo frente a otras economías comparables".

En una sesión parlamentaria solicitada a petición propia, Arasti, que ha comparecido también en calidad de consejero delegado de CPEN -la corporación empresarial pública en la que se integra el INI-, ha explicado que, entre otras cuestiones, del informe se desprende que "el PIB per cápita de Navarra ha crecido un 5% desde 2008, frente al 16% de la Unión Europea y el 24% de Estados Unidos".

"Es decir, seguimos siendo una economía con niveles elevados de renta y productividad, pero crecemos menos y lo hacemos a un ritmo inferior", ha explicado el consejero. Uno de los principales factores que explica esta evolución es "la caída estructural de la inversión empresarial", si bien la "buena noticia" es la "tendencia favorable" que "queda patente" desde 2019, según ha añadido Arasti.

En paralelo, "observamos una economía muy apoyada en la industria, que continúa representando cerca del 30% del PIB navarro". "Esa fortaleza industrial ha sido históricamente uno de los grandes activos de Navarra. El crecimiento reciente se ha concentrado de forma muy intensa en la industria agroalimentaria, algo muy positivo, sin duda. Pero ello también muestra una cierta concentración del crecimiento y la necesidad de diversificar y reforzar otras ramas industriales con mayor intensidad tecnológica", ha indicado.

En cuanto a la evolución de la construcción, el sector "muestra una caída desde 2008 hasta hoy, para situarse en torno al 5,5% actual de peso en la economía navarra". "Esta caída se produce además en un contexto de tensión creciente en el mercado de vivienda y de limitada disponibilidad de oferta, lo que apunta a la necesidad de reactivar parcialmente la capacidad constructora y facilitar nuevas inversiones residenciales y productivas", ha explicado.

Por último, el sector servicios "mantiene un peso estable, en torno al 60% de la economía, pero sin actuar como verdadero motor tractor del crecimiento", lo que permite "que pueda representar una interesante palanca de impulso en la economía navarra".

"Navarra afronta una serie de factores estructurales que están condicionando la capacidad de crecimiento, inversión y transformación económica. Y precisamente por eso, el objetivo del Plan Navarra 2030 no es sustituir las fortalezas existentes, sino reforzarlas y complementarlas con nuevas capacidades: más inversión productiva, más diversificación, mayor desarrollo tecnológico, impulso de los servicios avanzados y una mejor adaptación del modelo económico al nuevo contexto europeo e internacional", ha añadido.

En definitiva, el diagnóstico muestra que "Navarra mantiene fortalezas económicas muy relevantes, como una base industrial sólida y competitiva, una elevada capacidad exportadora y un importante posicionamiento en determinados sectores industriales". Sin embargo, "se detectan señales de menor dinamismo relativo desde 2008". "A pesar de ello, Navarra cuenta con activos muy importantes para afrontar esta situación: capacidad institucional y presupuestaria para acompañar proyectos estratégicos, tejido empresarial consolidado y sectores industriales con potencial para impulsar nuevas dinámicas de crecimiento e inversión", ha remarcado Arasti.

En nombre de UPN, Cristina López ha afirmado que "todo lo que rodea al INI es un auténtico despropósito y un fracaso absoluto", ya que desde su creación, hace 4 años, se ha realizado "una única operación financiera para ayudar a una empresa", lo cual "es una muestra de la falta de necesidad del INI y de su inoperancia". También ha considerado "sorprendente" que fuera necesario encargar este análisis y además por una cuantía "tan elevada", de más de 500.000 euros. A su juicio, el INI nació "para satisfacer las exigencias de Bildu y para restar poder a Geroa Bai en el ámbito empresarial dentro del Gobierno de Navarra". "Volvemos a pedir el cierre del INI por su duplicidad con Sodena y por su constatada inoperancia", ha dicho.

Ainhoa Unzu, del PSN, ha destacado que "ni Navarra ni ninguna comunidad puede mantener su dinamismo económico por inercia", y precisamente por eso los políticos "tenemos una responsabilidad fundamental". El informe encargado por el INI es, a su juicio, un diagnóstico "serio" y "muy realista" que refleja que Navarra "sigue teniendo fortalezas muy importantes" pero al mismo tiempo advierte de "riesgos que no podemos ignorar, al revés". "Y lo importante es que este Gobierno lo que no hace es negar esos retos, al revés, los está reconociendo, y se está afrontando con una estrategia clara", ha manifestado.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que su formación realizará "un análisis exhaustivo" del documento, aunque ya ha adelantado que "con algunas conclusiones coincidimos, con otras no tanto". "Creemos que hay un escoramiento del documento hacia una interpretación un tanto, a nuestro juicio, no ajustada a la realidad de Navarra, pero en todo caso hay un montón de datos que hay que analizar, contrastar y ver si las conclusiones las podemos compartir o no", ha subrayado. Además, ha respondido a UPN que el INI "podría haber desarrollado más iniciativas, podría haber sido más ambicioso, pero hay factores externos que están condicionando su propia actividad".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha indicado que, a pesar de no haber tenido "excesivo tiempo" para analizar el documento, "nos ha parecido que es un informe que no tiene absolutamente nada de autocomplaciente". "Realizados el análisis y el diagnóstico, toca afrontar a partir de ahí los retos y claves marcados y cumplir con los planes de acción aportados", ha apuntado, tras añadir que "nos toca afrontar de aquí al futuro esos retos, claves y cumplir con esos planes de acciones señalados".

Por parte del PPN, Irene Royo ha considerado que el informe "pone en evidencia" algo que "llevamos desde el Partido Popular repitiendo" en varias ocasiones. "Navarra ha perdido impulso económico. Llevamos varios años creciendo por debajo de la media de España, es decir, lastrando la economía española a la baja y hay que darle una respuesta, porque tal y como vamos, este camino no es el más indicado", ha señalado, tras remarcar que donde "no vamos a coincidir" es "en la respuesta" a esta situación. También ha subrayado que el informe "ha venido envuelto en cierta opacidad".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha indicado que es un informe "interesante" porque da una "perspectiva global de la situación económica de Navarra". "Coincidimos en muchos elementos, pero tenemos una discrepancia con la tesis central del informe, que viene a ser que Navarra es débil en materia de crecimiento, es decir, que ha tenido un crecimiento insuficiente durante los últimos años", ha subrayado, tras considerar que "no hay un problema de robustez en el crecimiento, sino que hay un problema, en todo caso, de resiliencia, de adaptación o del impacto que han tenido" la crisis de 2008-2009, la pandemia y la guerra de Ucrania.