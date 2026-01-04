Los navarros gastarán una media de 98 euros en las rebajas de invierno, según una encuesta de Irache

Archivo - Varias personas con bolsas durante las rebajas de enero. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cada navarro gasta 98 euros en las rebajas de invierno, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Este desembolso supone diez euros menos respecto al sondeo anterior.

El trabajo también muestra que tres de cada cuatro personas (75%) acaban comprando algún producto rebajado. Buena parte de estas compras ya estaban pensadas puesto que el 63% de los consumidores admite que espera a que llegue la época de rebajas para adquirir productos.

Quienes presentan el gasto medio más elevado en las rebajas de invierno son las personas de edades comprendidas entre 46 y 65 años, con un gasto de 112 euros. Por el contrario, quienes menos gastan son los mayores de 65 años y los de entre 30 y 45 años, cuyo dispendio medio se sitúa en 87 euros, detallan desde la asociación.

Tras el anterior periodo de rebajas, se recibieron en Irache 362 consultas y reclamaciones que tenían que ver con las compras realizadas por estas fechas.

En este sentido, Irache ha destacado que las rebajas "no significan ningún menoscabo en sus derechos". Los productos rebajados "deben corresponder con lo que se ofrece en el comercio y tienen que estar en perfecto estado". Si no es así, entra en juego la ley de garantías y el consumidor tiene derecho a que el comercio le entregue una prenda "en perfectas condiciones". Para poder reclamar es muy importante conservar el justificante de compra y reclamar por escrito al comercio en cuanto el comprador se percate del defecto. Para vender productos con alguna tara a un precio menor están los saldos y así debe anunciarlo el comercio.

Por otro lado, devolver un producto "en perfectas condiciones", sólo es posible "si el comercio ha comunicado esta posibilidad a través de vales o anuncios publicitarios". En estos casos hay que ceñirse a las condiciones y plazos anunciados.

En rebajas debe constar el precio ordinario y el rebajado de cada artículo. Al respecto, Irache ha señalado que los precios exhibidos en el comercio, en la web o en publicidad "son vinculantes".

La ley que regula el comercio en Navarra indica que cada establecimiento debe exponer en el exterior y en lugar visible al público sus fechas de rebajas. También deben informar sobre los medios de pago que admiten para comprar.