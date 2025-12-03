El niño de 10 años herido en el accidente múltiple de Esquíroz continúa ingresado y su hermana y su madre están estables

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El niño de 10 años que resultó herido de gravedad este lunes en el accidente múltiple de Esquíroz en el que 5 personas fueron trasladadas continúa ingresado en la UCI pediátrica. Su hermana, de 12 años, y su madre, de 42 años, permanecen estables.

Ayer martes recibieron el alta dos de los heridos: la mujer de 46 años que resultó herida con contusiones, y el padre de los niños, de 41 años, que también sufrió policontusiones.

Este miércoles, según han informado desde el Gobierno foral, continúa ingresado en la UCI pediátrica el niño de 10 años que sufrió un politrauma con parada respiratoria recuperada y fractura de pelvis.

La madre, de 42 años, permanece ingresada en observación (con seguimiento conjunto por UCI) aunque se encuentra estable. Sufrió politraumatismos, fracturas y laceraciones de diferente consideración. También se encuentra estable la niña de 12 años, que sufrió politrauma con fractura de pelvis.

ACCIDENTE EN BERRIOSUSO

Por su parte, este miércoles han recibido el alta 3 de los 4 heridos que permanecían ingresados tras el accidente que tuvo lugar el lunes en Berriosuso, en la carretera NA-4100, con 8 personas trasladadas. El siniestro consistió en el choque de una furgoneta contra una vivienda, y ayer martes recibieron el alta cuatro de los heridos.

Este miércoles han recibido el alta la mujer de 44 años que sufrió un hematoma voluminoso en la región mamaria y que estaba ingresada en observación; una mujer de 46 años con un traumatismo torácico, que también se encontraba en observación; y un varón de 70 años con politrauma y trauma torácico, que igualmente permanecía en observación.

La única persona que permanece ingresada muestra una "buena evolución". Se trata de una mujer de 46 años que sufrió una fractura vertebral.