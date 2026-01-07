Noche bajo cero en Navarra, con una temperatura mínima de -9,9 grados en Navascués

Archivo - Puesta de sol en la estación de esquí Larra - Belagua, en el valle de Roncal, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado la pasada madrugada y esta mañana del miércoles una noche gélida, con temperaturas bajo cero tanto en el norte como en el sur. La mínima más baja se ha registrado en la estación de Navascués, que ha marcado -9,9 grados a las 8 de la mañana.

En la capital, Pamplona, el registro más bajo, según la estación del aeropuerto, se han registrado -6,8 grados a las seis de la mañana, tras una madrugada bajo cero. A las 10 de la mañana la temperatura era de -4,3 grados.

Tudela también ha pasado una noche bajo cero, alcanzando una mínima de -2,5 grados a las siete de la mañana, un frío que también se ha hecho notar en las Bardenas, con -3,1 grados a las 8 de la mañana.

La noche y el amanecer también han sido gélidos en puntos como Isaba (-7,2 grados), Areso (-4,8), Baztan (-8,8), Bera (-3,7), Cáseda (-4,6), Irurtzun (-6,1), Los Arcos (-2,6), Olite (-2,7), Oroz-Betelu (-8) y Valcarlos (-3,5).

En cuanto a las carreteras, permanecen afectadas, tras la nevada del martes, la carretera NA-7510 San Miguel de Aralar, cortada desde el kilómetro 4 en Baráibar, y la NA-137 Burgui-Isaba-Francia, donde es obligatorio el uso de equipos invernales desde el kilómetro 45 (Mata de Haya).